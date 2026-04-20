María de la O se afianza como el espacio ideal para todo tipo de eventos
Desde reuniones íntimas hasta grandes banquetes, el recinto se adapta a las necesidades de particulares y empresas con el sello de calidad de Grupo Abades
Granada - Publicado el
1 min lectura2:27 min escucha
Con la llegada del buen tiempo, la temporada de eventos como bodas, comuniones y celebraciones de empresa se intensifica. En este contexto, María de la O, un espacio gestionado por Grupo Abades, se posiciona como una solución versátil capaz de albergar una amplia variedad de actos sociales y corporativos.
Un espacio para cada ocasión
La directora de eventos del recinto, Raquel Crespo, subraya la capacidad de adaptación del lugar para satisfacer cualquier demanda. "Hacemos de todo", afirma Crespo, explicando que gestionan desde eventos particulares como bodas y comuniones hasta actos corporativos como "presentaciones de producto".
Esta flexibilidad se apoya en la variedad de sus instalaciones. El espacio cuenta con "salones privados para hacer algún tipo de reunión un poco más íntima, de 20, 30 personas, hasta, evidentemente, salones de 200, 220 personas en banquete", detalla la directora.
Garantía de calidad y disfrute al aire libre
El respaldo de Grupo Abades constituye un pilar fundamental en su oferta, aportando un sello de confianza y experiencia. "Esa es la garantía que tenemos al final", destaca Raquel Crespo, quien recuerda que el grupo está acostumbrado a organizar "eventos de hasta 1000 personas".
Esa es la garantía que tenemos al final"
Además de los salones interiores, los espacios exteriores adquieren un gran protagonismo con la mejora del clima. Según Crespo, es habitual que los clientes soliciten utilizar estas zonas para ofrecer una "copita de bienvenida al exterior", aprovechando al máximo las instalaciones si el tiempo lo permite.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.