Los test de antígenos ya están disponibles en las farmacias

Desde este jueves, las farmacias ya pueden vender los test de antígenos para detectar el SARS-CoV-2 o COVID-19. Unos test que según muchos especialistas, deberían de haber llegado mucho antes.

Estos nuevos test se pueden adquirir sin previa receta médica y por un precio de entre 6 y 14 euros la unidad.

Para realizar la prueba, deberás de introducir el hisopo en la fosa nasal y hacer leves giros para que entre en contacto con la mucosa (en algunos test solo basta con una muestra de saliva).

Una vez realizado el test, encontramos varios posibles resultados:

Positivo: Aparecen claramente dos líneas horizontales de color correspondientes a la línea de test (T) y la línea de control (C).

Negativo: Aparece una única línea horizontal de color correspondiente a la línea de control (C).

Inválido: No aparece ninguna línea de color, o bien se visualiza solo la línea T, pero no la C. En ese caso la prueba no es válida.

Ante cualquier duda, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda repetir el test o consultar al farmacéutico.

En COPE, hemos podido hablar con Doña María José Ferrer, Directora del Centro de Atención del Medicamento de Granada y esto es lo que nos ha contado.