Grupo 2000 cumple 25 en la excelencia de la formación, la innovación y el empleo.

Sensi  Cortés, su CEO, nos cuenta la evolución de la empresa familiar que ya ha formado a 60.000 alumnos. 

Sensi Cortés
 En un mercado laboral en constante transformación, la formación se ha convertido en un activo imprescindible para acceder a nuevas oportunidades. En ese terreno juega un papel destacado Grupo 2000, empresa granadina que lleva 25 años especializándose en la capacitación profesional y en la gestión de contratos de formación y aprendizaje, consolidándose como uno de los referentes a nivel nacional y como máximos expertos en Contratos de formación en alternancia

Tienes toda la información en su página web www.grupo2000.es

