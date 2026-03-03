Granada rinde homenaje al rockero Silvio y acoge el espectáculo de Vinila Von Bismark

La sala Aliatar de Granada se prepara para dos fines de semana de gran intensidad musical. Esta noche, la artista Vinila Von Bismark presenta su aclamado espectáculo ‘La última sultana’. Además, el próximo viernes 13, el recinto acogerá un concierto homenaje a Silvio, figura clave del rock andaluz, que reunirá a destacados músicos de la escena granadina y nacional.

Homenaje al pionero del rock andaluz

El viernes 13 se celebrará un evento en honor a Silvio, considerado "uno de los precursores del rock andaluz", según ha explicado Marisa Acencio. Este tributo, que tendrá lugar en Granada, es el primero de esta relevancia que se dedica al carismático músico, un personaje muy querido no solo por su pasión por la música, sino también por el fútbol y la Semana Santa. Su influencia se reconoce con una calle en Sevilla y un paseo en el barrio de La Chana de Granada.

El homenaje contará con la participación de artistas como Antonio Arias y Juan Codorniú de Lagartija Nick, Juan Alberto de Niño Mutante, Javier Maga y Carmencita Calavera, además de "algunos otros artistas sorpresa", que solo se desvelarán a los asistentes. La banda Pájaro, liderada por el que fue "escudero fiel de Silvio", actuará como maestra de ceremonias para una noche que se espera que sea inolvidable.

Marisa Acencio ha destacado la importancia del evento, afirmando que "esperamos que va a ser una noche inolvidable, es la primera vez que se le rinde un homenaje a este músico tan carismático y de tanta relevancia". Las entradas ya están disponibles en la web de Aliatar y en consigueentradas.com por un precio de 15 euros más gastos de gestión.

El regreso de ‘La última sultana’

Para esta misma noche, la programación continúa con la actuación de Vinila Von Bismark, una de las artistas "más carismáticas que ha dado nuestra ciudad", en palabras de Acencio. Presenta su espectáculo ‘La última sultana’, una propuesta que ella misma protagoniza y dirige, y que se describe como una "oda libre y desafiante a sus raíces andalusíes" donde se narra la historia de las mujeres que reinaron en al-Andalus.

Considerada una de las artistas "más camaleónicas y provocadoras del panorama actual", en este espectáculo Vinila Von Bismark "no solo revive la historia, sino que la seduce". ‘La última sultana’ regresa a los escenarios tras haber conquistado al público en ciudades como Madrid y Barcelona, donde formó parte del prestigioso festival Inverfest.