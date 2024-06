Granada se queda sin Casino

El pasado lunes 29 de abril se confirmó la noticia, el Casino Admiral de Granada, el único que había en la provincia, cerró definitivamente. Joaquín Bautista, director de Casinos Admiral, y Gregorio López, dueño de este local, acabaron tomando esta decisión tras una reflexión sobre la visión a largo plazo del negocio, debido a que no estaba siendo lo suficientemente rentable.

Este establecimiento abrió sus puertas el 29 de noviembre de 2019, aunque Gregorio, que también es dueño del Hotel Granada Palace, situado al lado del Admiral, solicitó hace más de 30 años la licencia para convertir el local en un casino. Para cuando al fin la consiguió en 2019, el negocio del juego «ya no era tan óptimo y positivo como tiempos atrás».

Según declaraciones de Gregorio al periódico El Ideal, «El uso y la explotación no eran los mejores por los contratiempos de la pandemia de los últimos años. Se ha perdido mucho dinero». También achacó estos problemas de rentabilidad al nacimiento de nuevas formas de juego, online, salones de juego de la ciudad, etc, que atraen clientes y ofrecen más accesibilidad. Además, ha afirmado que el local volverá a estar en funcionamiento antes de que termine el año. El uso que se le dará aún está por determinar, aunque todo apunta a que se convertirá en un nuevo lugar de ocio, o quizás un restaurante.

El Casino contaba con aproximadamente 50 trabajadores, a los que se les informó de antemano del cierre, y se les ofreció la oportunidad de trasladarlos a Sevilla, donde también hay un Casino Admiral.

Para conocer mejor la opinión del público, en The Gumia Inquirer nos pusimos en contacto con uno de los clientes más habituales del lugar, apodado “El Canica”. Nos cuenta cómo le ha afectado a él el cierre del local: « Pues hombre, estoy jod***, al fin y al cabo soy un hombre mayor, y venir aquí me hacía divertirme». Al haber solo un casino en toda la ciudad, de momento no hay opción de ir a ningún otro, y tanto El Canica como el resto de clientes están a la espera de una nueva apertura. Confían en que esto suceda en breves, ya quelo ven como un negocio al alza. «Yo iba principalmente por el poker, que es mi hobby y al fin y al cabo era lo que más ingresos generaba al casino. Los días que se organizaban torneos se llenaba de gente jóven». El grueso del casino, al parecer, eran los torneos de poker. Se hacían hasta 4 torneos semanalmente, y cada uno de ellos reunía hasta más de 60 personas. Sin embargo, el resto de servicios y juegos que ofrecía el casino se dejaban más de lado.

Finaliza por tanto la historia del Casino Admiral de Monachil tras 5 años, pero deja su final abierto a la apertura de un nuevo local. Desde The Gumia Inquirer estamos seguro de que pronto recibiremos más noticias de Gregorio López.