Granada impulsará su sector agroalimentario en la feria Gulfood de Dubái

La Cámara de Comercio de Granada impulsa la internacionalización de las empresas de la provincia con una nueva misión comercial a Dubái. Según ha explicado Raquel López, del área internacional de la Cámara, ocho empresas granadinas participarán a finales de este mes en Gulfood, la feria de alimentación más importante de Oriente Medio. El objetivo es reforzar un sector, el agroalimentario, que es "vital en la economía de nuestra provincia, sobre todo por su volumen de exportaciones, que supone más del 60 por 100".

Un mercado estratégico en expansión

Raquel López ha destacado que Gulfood es "una de las mayores ferias comerciales internacionales para el sector alimentario a nivel mundial". El mercado de Oriente Medio sigue en expansión y sus previsiones de crecimiento lo convierten en "una gran oportunidad para nuestra empresa alimentaria". Además, la región tiene una producción agroalimentaria local escasa, lo que genera una fuerte demanda de importaciones y valora especialmente la calidad de productos como los que ofrece Granada.

Esto supone una gran oportunidad para nuestra empresa alimentaria" Raquel López Área Internacional Cámara Granada

Acompañamiento para abrir mercado

La delegación granadina está formada por ocho empresas, algunas con experiencia previa en el mercado y otras que acuden por primera vez. La labor de la Cámara, según López, es de "orientación". Para ello, cuentan con profesionales en Dubái que analizan las empresas granadinas y señalan potenciales compradores, desde supermercados a tiendas más pequeñas. Durante la feria, el equipo visitará a estos compradores y organizará visitas informativas para que las empresas "comprendan el mercado, porque es un mercado diferente".

López ha señalado que, debido a la cultura local, se trata de un mercado "en el que hay que tener bastante recurrencia y hay que ser insistente para que al final, pues, las empresas tengan éxito y sus ventas". Por este motivo, la Cámara de Granada mantiene una presencia constante en la zona, con varias visitas a lo largo del año para fortalecer las relaciones institucionales y empresariales. Los productos con mayor demanda son el aceite, las frutas y los frutos secos.

Sorpresa por la calidad y la variedad

La calidad y la variedad de los productos de Granada son los atributos más valorados en el exterior. López ha comentado la reacción de compradores internacionales que han visitado la provincia: "Se quedan siempre supersorprendidos de, sobre todo, de la calidad que tienen nuestros productos, y también de la gran oferta". La diversidad geográfica, que va desde el paisaje tropical de la costa hasta el altiplano, permite una gama de productos única que causa asombro.