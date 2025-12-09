Granada despliega su ofensiva en Argentina para seducir al turista latinoamericano

Una delegación de la Diputación de Granada ha aterrizado en Buenos Aires dentro de una gira de promoción turística por América Latina que también ha incluido Santiago de Chile. Según ha explicado la diputada de Turismo, Marta Nievas, el objetivo es claro: "internacionalizar el destino Granada", una estrategia que ya ha llevado a la institución a mercados de China, Estados Unidos y diversas ciudades europeas con un resultado "bastante positivo".

Lorca, un puente cultural con Argentina

La delegación se ha sorprendido "gratamente del amor que tienen los argentinos a la cultura española" y, en especial, por la figura de Federico García Lorca. El poeta, que vivió en Buenos Aires durante seis meses, se ha convertido en un eje central de la visita, con un encuentro en el emblemático Café Tortoni junto a representantes universitarios para analizar su legado y la profunda conexión que mantiene con la ciudad.

Queremos que esos 800.000 argentinos que viajan a España pongan en esa hoja de ruta a Granada" Marta Nievas Diputada de Turismo

Una oferta para turoperadores y empresas

El principal objetivo comercial es captar la atención de los casi "800.000 argentinos que viajan a España" cada año. En un acto en el Teatro Albur, se presentó el "destino Granada" ante unos 70 agentes de viaje para que lo incluyan en sus rutas. "Queremos que vengan a visitar nuestra ciudad y que descubran, en torno a la cultura y al turismo monumental y al turismo de aventura, pongan en el mapa a Granada", ha señalado Nievas, destacando la riqueza y los contrastes de la provincia, desde Sierra Nevada a la Costa Tropical.

La misión no se ha limitado al turismo. Raquel, representante de la Cámara de Comercio de Granada, ha mantenido encuentros con la Cámara de Comercio de España en Argentina para "mostrar la riqueza que tiene nuestra provincia en el ámbito de las inversiones". Se han presentado los polígonos industriales en expansión y se han explorado vías de colaboración con empresarios argentinos interesados en importar y exportar.

Lazos con la comunidad española

La agenda de la delegación ha incluido también un encuentro "especialmente entrañable" con la comunidad española en Argentina. Nievas ha subrayado la enorme presencia de españoles en Buenos Aires, cifrada en más de medio millón de personas, un número que, según sus palabras, podría duplicarse hasta el millón gracias a la nueva "ley de nietos".

Nos sorprende gratamente la sociedad tan culta que hay aquí, el amor a la lectura, el amor a los teatros" Marta Nievas Diputada de Turismo

La diputada ha manifestado la grata impresión que le ha causado la sociedad argentina, de la que ha dicho que "nos sorprende gratamente la sociedad tan culta que hay aquí, el amor a la lectura, el amor a los teatros". Esta afinidad cultural, ha concluido, establece una fuerte conexión con Granada, una tierra monumental y cultural que ha sido el eje del mensaje de esta visita.