Granada se convierte en el epicentro de la Navidad con Inverland, el parque temático que conquista España

La empresa granadina Multiócio ha vuelto a transformar el centro de la ciudad con Inverland, su gran apuesta por un ocio navideño participativo para todas las edades. El gerente de la compañía, Félix Luengo, ha explicado que la iniciativa goza de una gran aceptación y que cada año crece más, mostrando su orgullo por "lo que se ha conseguido en Granada". El evento atrae a familias completas, desde niños de un año hasta adolescentes y adultos, consolidándose como una cita ineludible.

Novedades y atracciones para todos

Félix Luengo ha detallado que la filosofía de la empresa es mantener las actividades con más demanda y añadir novedades cada año. El principal objetivo, según sus palabras, es diferenciarse de la competición de luces espectaculares para ofrecer "un espacio de participación". Se busca que las familias puedan compartir "un tiempo juntos divirtiéndose, y siempre con esa estética navideña".

Es un espectáculo de luz y, sobre todo, participativo"" Félix Luengo Gerente de Multiocio

Entre las atracciones más destacadas se encuentran clásicos como la pista de hielo y la pista de trineos, que fue la primera en instalarse. A ellas se suman el árbol gigante giratorio de Bib-Rambla, el Bosque de la Aventura o los tiovivos voladores. Como novedad para los más pequeños, este año se ha instalado una noria pequeñita roja en el Paseo del Salón, que se ha expandido hasta el Palacio de Congresos.

Para mejorar la experiencia, este año se ha instalado una gran portada para dar una entidad consolidada a Inverland y se ha cubierto el suelo del Paseo del Salón con césped artificial. Luengo señala que con esta mejora se consigue una estética "muy navideña, muy atractiva" y un espacio más cómodo para los asistentes, evitando el polvo y el barro.

Un modelo granadino que conquista España

El éxito de Multiócio ha traspasado las fronteras de Granada, y su modelo de evento navideño participativo ya está presente en ciudades como Sevilla, Murcia, Alicante, Zaragoza, Gijón y Pamplona. A pesar de que en muchos lugares piensan que son una empresa local, Luengo reivindica su origen: "en muchas ciudades, pues, parece el referente, y, sin embargo, pues, viene de aquí, de Granada".

Todas las actividades nuevas siempre las traemos primero a Granada"" Félix Luengo Gerente de Multiocio

Granada no es solo la sede de la empresa, sino también su principal laboratorio. Félix Luengo ha confirmado que "todas las actividades nuevas siempre las traemos primero a Granada y después unas van a una ciudad, otras van a otra". Además, la compañía genera un importante volumen de empleo, con cerca de 500 monitores durante la campaña navideña. Los coordinadores de todos los eventos en las distintas ciudades son personal de Granada que trabaja todo el año en la empresa.

Inverland permanecerá abierto al público en el Paseo del Salón y la plaza de Bib-Rambla todos los días, en horario de mañana y tarde, hasta el próximo 6 de enero.