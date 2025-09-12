COPE
Cruz Roja Granada vuelve a hacer solidaria la vuelta al cole

Durante viernes y sábado, en los centros Carrefour de Granada y Pulianas puedes entregar tu material escolar para los más necesitados. Noemí Vico, responsable de Cruz Roja Juventud nos cuenta todos los detalles

Stand de recogida de material escolar
Fran Viñuela

Granada - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

