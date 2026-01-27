Las comunidades de propietarios afrontan nuevas obligaciones fiscales y una ley que redefine al administrador

El inicio del año 2026 ha traído consigo un calendario de obligaciones fiscales que las comunidades de propietarios deben afrontar, además de una nueva Ley de Vivienda en Andalucía que supone un antes y un después para la figura del administrador de fincas. Rafael Martín-Abel Gómez, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Granada, ha desgranado las claves de estas normativas que afectan directamente a los propietarios de viviendas.

Calendario fiscal para las comunidades en 2026

Como paso previo, Martín-Abel Gómez recuerda la obligatoriedad de que todas las comunidades dispongan de un código de identificación fiscal (CIF) y un certificado electrónico para sus gestiones con Hacienda. La primera obligación del año es la presentación del modelo 347 antes de que finalice febrero, donde se declaran las adquisiciones de bienes o servicios a terceros que superen los 3.005 euros anuales, como obras o limpieza, quedando excluidos los suministros o seguros.

A esta declaración se suman otras como el modelo 111 por la retención a empleados o profesionales, y el modelo 184, que se presenta cuando la comunidad obtiene rentas para identificar la atribución a cada propietario. Además, si la comunidad realiza una actividad económica, como el alquiler de espacios, debe presentar los modelos de IVA 303 y 390.

Un reconocimiento legal para el administrador

Una de las noticias más destacadas es la entrada en vigor de la nueva Ley de Vivienda de Andalucía 5/2025, que en su artículo 54 reconoce explícitamente la figura del administrador de fincas, exigiendo la capacitación profesional requerida. El texto legal subraya que los administradores deben actuar "con eficacia, diligencia, responsabilidad e independencia profesional, con sujeción a la legalidad vigente y a los códigos éticos", poniendo el foco en la protección de los derechos de los consumidores.

Desde el Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas se valora muy positivamente este cambio, ya que, en palabras de Rafael Martín-Abel Gómez, "refuerza el papel del administrador de finca como aliado estratégico de los propietarios". Según el presidente, el antiguo concepto del administrador que solo "lleva las cuentas y cobra los recibos ha pasado a mejor vida", pues la complejidad actual "requiere de profesionales competentes amparados por la legalidad".

Refuerza el papel del administrador de finca como aliado estratégico de los propietarios"

Requiere de profesionales competentes amparados por la legalidad"

Aviso sobre las tomas de agua antiincendios

Finalmente, el presidente ha lanzado un aviso importante para las comunidades que dispongan de bocas de incendio conectadas directamente a la red de Emasagra. La empresa de aguas ha iniciado una campaña para identificar estas tomas, por lo que es "necesario contactar con Emasagra para hacer contrato y regularizarlas", aunque no se vaya a instalar un contador.

Como apunte final, Martín-Abel Gómez ha anunciado que el próximo martes la nueva junta de gobierno del colegio celebrará su acto formal de toma de posesión en el salón de plenos del Ayuntamiento de Granada. El evento estará presidido por la alcaldesa, un gesto que desde el colectivo consideran "muy importante".