El Ayuntamiento pendiente de la decisión del Granada CF en torno a la cesión de Los Cármenes

La cesión por el Ayuntamiento del Estadio de Los Carmenes por un período de 30 años, ampliable a 35, está pendiente de la decisión del Granada. El club todavía no se ha pronunciado al respecto y el próximo sábado 17 de diciembre expira el plazo para que pueda hacerlo. El pliego al que se puede presentar el equipo rojiblanco recoge unas cantidades aproximadas anuales de 200 mil euros de pago en metálico y uno 375 mil en inversiones. Este acuerdo es necesario para facilitar las inversiones que a través del fondo de La Liga pueda ejecutar la entidad mejoras en la instalación deportiva, pero actualmente no hay premura, puesto que no existe una fecha tope para alcanzar el acuerdo.

Las situaciones similares en otros lugares donde un club privado gestiona el equipo de fútbol son muy variadas. Hay entidades que pagan un euro al año y otras que pudieran estar satisfaciendo medio millón, inversiones y gastos al margen. La propuesta del Ayuntamiento solo sería válida en el caso de que el Granada permanezca en la LFP, y contempla otras opciones como el posible cambio de nombre del estadio.

Pudiera darse la circunstancia de que, como anticipó COPE, nadie se presentara al pliego municipal y por tanto se abriría une escenario para una nueva negociación. Las discrepancia pueden estar en torno a la cantidad en metálico que debe satisfacer anualmente el club.

Alternativas en el centro del campo

En el terreno deportivo, Paco López baraja distintas alternativas ante la posible ausencia de centrocampistas en el partido que debe disputar este sábado en Lugo. Por el momento solo cuenta seguro para el pivote defensivo con Petrovic, mientras que Sergio Ruiz está saliente de lesión y son duda Meseguer y Bodiger. Víctor Díaz sería elllamados a ocupar esta demarcación, en caso de que el técnico no contara con los futbolistas que habitualmente pueden jugar en esta posición. También pueden adaptarse a una posición en el centro del campo Soro y Perea.