El autor del gesto racista dirigido a Akapo se ha entregado voluntariamente a la policía

Ya está identificado el autor del gesto racista que se dirigió a Akapo durante el partido que el Granada disputo frente al Cádiz. Se trata de un joven de 28 años que no es abonado del club y que acudió al Nuevo Estadio de los Cármenes en compañía de un familiar. No es abonado del club y por tanto el Granada no puede tomar ninguna medida contra él. La Liga sí ha puesto le hecho en conocimiento de las Fiscalía. Además se ha conocido que jugaba al fútbol en el Santa Fe, equipo que actualmente milita en Regional Preferente desde enero de este año y que ha decidido su expulsión.

Quini y su centenario

El defensa Quini cumplió los 100 partidos como jugador del Granada en el encuentro que el pasado fin de semana jugó su e1quipo. Con tal motivo ha ofrecido una rueda de prensa, donde ha recordado su trayectoria hasta la fecha, señalando la dificultad que ha tenido para alcanzar esta cifra, puesto que sufrió una lesión que lo mantuvo apartado de los terrenos de juego durante un prolongado período de tiempo.

Quini también ha analizado la actual situación del equipo, indicando que la su confianza en que el trabajo del equipo ayude a superar la actual dinámica negativa y mostrándose convencido de que vendrá los resultado positivos. Un buen resultado puede ser la clave para superar esta situación.