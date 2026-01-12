Arturo Ruiz asume el reto del Covirán Granada: "Lucharemos por cada opción de permanencia que tengamos"

El Covirán Granada ha dado un golpe de timón en su banquillo con el estreno de Arturo Ruiz, quien asume el cargo en un momento crítico. Su debut no fue sencillo: una visita al Palau para enfrentarse al que califica como "posiblemente el equipo más en forma de toda Europa". La complejidad de la situación se multiplicó con la abrupta salida de Matt Thomas, su "principal baluarte ofensivo", apenas unas horas antes del partido. Según Ruiz, la noticia afectó "demasiado", tanto anímicamente como en el plan de partido.

Un hombre de la casa para el desafío

Con 33 años, Arturo Ruiz se convierte en el técnico más joven de la ACB, un hecho que asume como "una responsabilidad enorme". Su vínculo con el club se extiende por doce temporadas, un profundo conocimiento que fue clave para su elección. El presidente, Óscar Fernández Arenas, lo tuvo claro desde el principio, destacando su nombre por encima de otros candidatos. "El presidente tiene muchísima confianza en mí, pero yo me centro en trabajar día a día", ha afirmado Ruiz, quien ve su nombramiento como una oportunidad para devolver al equipo a su mejor versión.

Frente a las críticas por su falta de experiencia previa como primer entrenador en la élite, Ruiz se muestra tranquilo. "Muchas veces siempre se da más valor a lo de fuera que a lo de dentro, y es algo que no podemos controlar", ha señalado, defendiendo que la apuesta del club se basa en la preparación y el conocimiento interno. Para el técnico, el camino es claro: "Trabajar, conocer el club y sentir este club como tuyo para poder luchar en una situación difícil".

Si tenemos un 5, un 10 o un 12 por 100 de posibilidades, necesitamos luchar cada día para aumentar ese porcentaje”

La búsqueda de un sustituto

Tras la marcha de Thomas, el club ya trabaja en el mercado. "Estamos buscando diferentes perfiles, no solo un especialista tirador, sino que a lo mejor buscamos a alguien que nos dé ese manejo que ayuda a nuestros bases y podamos tener un poquito más de físico", ha explicado el entrenador. Sin embargo, ha querido dejar claro que no se precipitarán. "Queremos tomar la mejor decisión posible y y vamos a tener esa prudencia".

La petición de la directiva es clara, y así la transmite Ruiz: recuperar el espíritu combativo que siempre ha caracterizado al equipo. Lo que le ha pedido el presidente es "que trabajemos cada día, que la gente sepa lo que siempre este club ha luchado por cada uno de los objetivos que ha conseguido, y que intentemos recuperar esa identidad de Covirán Granada".

Que trabajemos cada día, que la gente sepa lo que siempre este club ha luchado por cada uno de los objetivos”

Un vestuario convencido y el calor del Palacio

A pesar de que "las matemáticas aplastan", Arturo Ruiz asegura que el vestuario no baja los brazos. "Mientras tengamos opciones, el vestuario lo tiene claro", ha sentenciado. El técnico apela a la unión y al apoyo de la afición en los partidos de casa. "Entiendo que ellos no estén contentos con la situación del club, pero más que nunca ahora es cuando los necesitamos", ha afirmado, convencido de que el Palacio volverá a ser decisivo. El objetivo es pelear hasta el final, y Ruiz lo firma: "Llegar a la última jornada peleando y tener opciones de salvarse, lo firmamos ahora mismo".