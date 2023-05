Uzuni se pronuncia sobre una posible renuncia a su selección a favor del Granada CF

El pichichi Mirty Uzuni, no ha cerrado la puerta a intentar no jugar con su selección, para así estar a disposición del club, en el caso de que no se consiguiera el ascenso directo y su equipo tuviera que disputar los play off. El albanés ha indicado que “falta un mes para saber qué sucederá y habrá que mirar lo que es mejor para el Granada y para mi selección”. Sobre las dificultades para conseguir puntuar fuera de casa ha manifestado que “tenemos un problema en la cabeza y necesitamos tener la cabeza fría cuando juguemos fuera de Los Cármenes”

Viaje a Vitoria

El Granada sufraga el desplazamiento y entradas de aquellos abonados que deseen ir a Mendizorroza para presenciar este viernes (21 h.) el partido frente al Alavés. Los aficionados que participen en este viaje saldrná en la mañana del mismo días del encuentro y volverá tras su disputa. En Vitoria desean llenar el campo y ofrecen localidades desde 5 euros.

Incertidumbre

El mal juego que están desplegando el equipo en la mayoría de los últimos partidos ha provocado que cunda en desánimo en determiandos sectores del entorno de club, pero lo mismo están suciendo con el resto de los equipos oque tiene la misma meta que el Granada. Pero en el caso del conjunto rojiblanco, esa sensacion de incertidiumbre se acrecienta debido a la campaña que se está desarrollando como visitante.