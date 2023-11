Tres opciones en el mercado invernal para solucionar el problema de la defensa del Granada CF

El día después de la derrota frente al Villarreal, fruto de una defensa sin las garantías aparentes para jugar en Primera División, viene marcado por la presentación del nuevo director deportivo del club, Matteo Tognozzi, que ha sido jefe de ojeadores de la Juve y que apenas tiene experiencia en un cargo similar. Parece extraño que cuando el equipo lo que necesita son defensas, lo que se contrate sea un profesional con este perfil, pero el sentido de la operación puede ser que el mercado invernal se cuente con su concurso para acertar en la remodelación de la plantilla. Esto se puede lograr por tres vías durante esa ventana de contrataciones:

1.- Fichaje de nuevos futbolistas. Para ello el Granada dispone de poco margen económico.

2.- Salida de jugadores. Aunque lo más fácil sería desprenderse de Bryan Zaragoza, que es uno opción en la que incluso no puede tener ninguna palabra el Granada, lo cierto es que también se puede encontrar acomodo a futbolistas que da la sensación de que no son interesantes para esta situación como sucede en los casos de Weissman, Famara, Perea e incluso del inédito Manafá. Esto puede aligerar el coste salarial, pero sus elevados sueldos hacen poco viables estas operaciones, salvo que la entidad granadinista asuma una parte.

3.- La búsqueda de cesiones. Tendría un menor coste que el fichaje, puesto que además solo resta una parte de la temporada.

Puede haber solución

Si Tognozzi es el hombre adecuado para llevar a cabo todas estas operaciones, el tiempo lo dirá. Por lo pronto lo que tenemos es un equipo en zona de descenso, con una defensa que roza lo vergonzoso y un acercamiento peligroso al abismo del descenso. No es una situación irreversible, pero sí muy difícil de solucionar. El italiano habla perfectamente español, porque además de haber estudiado traducción, su esposa es argentina. Conocía Granada, donde como ojeador de la Juve había venido a presenciar algunos encuentros internacionales Se ha referido a partidos en el Nuevo Los Carmenes y Almuñécar. En el trato personal es una persona que parece ser cordial. No obstante, la virtud por la que el Granada debe haberlo contratado es su capacidad para descubrir nuevos talentos que ayuden a evitar que el equipo pierda la categoría. Lo demás, siempre será secundario. Tiene tiempo para trabajar en esta alabor antes de la llegada del mercado invernal. No lo hará solo. Viene acompañado por un grupo de colaboradores.

Javier Araguren

En el encuentro informativo previo a la presentación también se ha visibilizado la figura de Javier Arangurén, adjunto a la presidencia, que parece va a tener un mayor protagonismo a partir de ahora. Esta salida a la escena pública del mandatario ya ha comenzado con su presencia en un documental de carácter panegírico que ha encargado el club con motivo del ascenso de la pasada temporada.

Liga y Copa

El Granada disputará su próximo partido de liga en Mestalla, donde será muy difícil comenzara a remontar esta situación compleja, pero habrá que intentarlo. Antes, este jueves 2 de noviembre, disputará lo que se presume puede ser un trámite. Se trata de un partido de Copa del Rey ante el Arosa de Lugo, que milita en tercera. La eliminatoria es a un solo encuentro. Será una buena oportunidad para ver a hombres con pocos minutos o ninguno, como Manafá. También podrán actuar algunos jugadores del filial. El equipo de Paco López debe superar con solvencia esta fase de la competición, aunque todo hace indicar que esta competición no es la batalla del club rojiblanco este año en el que la permanencia en la máxima categoría del fútbol español está cada vez más complicada.