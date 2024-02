Todos los datos de un partido muy trascendente: Granada CF – Almería

Están agotadas todas las localidades para el partido que el Granada disputa este domingo (16,15 h.) en el Nuevo Estadio de los Cármenes ante el último clasificado, el Almería que todavía no ha ganado ningún partido esta temporada, pero ante al equipo de “Cacique” Medina solo le vale la victoria si desea mantener opciones de permanencia. En el caso de ganar este encuentro y de que el Celta pierda en Balaídos ante el Barcelona, la salvación se situaría a cuatro puntos. Todos los analistas inciden en la dificultad extraordinaria de este partido. El Almería, pese a sus malos resultados, es un equipo que despliega buen fútbol y además hay que tener en cuenta la memoria histórica que evoca la facilidad con la que el Granada ha obtenido malos resultados ante clubs que llegaban al recinto deportivo de la calle Pintor Manuel Maldonado con series muy negativas.

Alineación del Granada

“Cacique” Medina no podrá contar en este partido con Ignasi Miquel, sancionado, y son duda por lesión Bruno Méndez, Carlos Neva y Lucas Boyé. En el caso de este último, parece muy complicada su participación. Recuperará para este encuentro a Gonzalo Villar y a Piatkowsky. La alineación no parece estar definitivamente perfilada. El probable once estaría compuesto por Batalla, Ricard, Miguel Rubio o Bruno Méndez, Piatkowsky, Maouassa, Sergio Ruiz, Hongla, Gonzalo Villa Melendo o Arezo Uzuni y Pellistri.

Una de las claves del encuentro está en confirmar si la mejoría del juego del Granada, que se bien observando en las últimas jornadas, es una evidencia o no. Entre los aficionados la ilusión es máxima, aunque a nadie se le escapa que el objetivo de la salvación es muy complicado.

Almería

En el Almería están sancionados Ramazani y Baptistao. El once más probable situaría como guardameta al ex granadinista Maximiano y el resto sería Marc Kubil, Edgar ,Radavanovic, Bruno, Baba, Robertone, Lopy, Lozano, Embarba y Arribas. Se espera la presencia de numerosos aficionados almerienses que incluso agotaron el cupo de entradas que le cedió el Granada.

Jesús Gil Manzano, del Comité de Extremadura, arbitrará el encuentro. En el VAR estará Eduardo Prieto Iglesias, del Comité de Navarra.

Audio