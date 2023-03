Todavía no pueden entrenar con la plantilla los internacionales del Granada CF

Weissman y Uzuni todavía no entrenan con el resto de sus compañeros. El jueves se espera que se incorporen al trabajo con la plantilla que dirige Paco López. El israelí ha participado en los dos encuentros disputados por su selección. Contra Kosovo (1-1) jugó todo el partido y ante Suiza (3-0) salio desde el banquillo en el m. 62. Uzuni jugó todo el Polonia - Albania (1-0). Han sido partidos clasificatorios para la próxima Eurocopa. Cabaco continúa entrenando al margen de sus compañeros y se presume baja para el encuentro de este Domingo de Ramos en El Molinón.

Ofrenda Floral

El Granada hará una Ofrenda Floral a las treinta y dos cofradías de penitencia antes de sus salidas procesionales. Además, el director General de club, Alfredo García, acudirá cada día a una de las capilla de salida en compañía de presidente de la Federación de Cofradías, Armando Ortiz.

Convenio para la cesión de Los Cármenes

Este jueves se aprobará el nuevo pliego para la cesión del Nuevos Los Cármenes. El anterior quedó desierto. Se mantiene una duración de treinta años, ampliables a cinco más, pero ahora, aunque se continúa el mismo canon anual de 576 mil euros, se rebaja la cantidad a pagar en metálico de 200 mil a 75 mil euros. Como en el caso anterior, el resto se deberá satisfacer en obras de mejora del recinto deportivo. Esta última cantidad puede agruparse en un período inferior a la duración de la cesión. Es probable que el Granada no esté de acuerdo con estas condiciones y de nuevo no vuelva a no concurrir a esta cesión.

Sede Federación de Peñas

La Federación de Peñas del Granada tendrá desde este miércoles una nueva sede. Estará instalada junto a la tienda del Estadio Nuevo Los Cármenes. La inauguración será a las 20 h.y contará con la presencia del alcalde, Francisco Cuenca, representantes del club y de las peñas.