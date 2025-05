Sorprendente internacionalidad en el Granada CF en la vísperas del partido frente al Castellón

Granada - Publicado el 21 may 2025, 16:36 - Actualizado 21 may 2025, 16:57

La plantilla del Granada ha tenido hoy descanso. Mañana volverá al trabajo para preparar el partido que disputa el domingo (18,30) ante el Castellón. Hay tres futbolistas que están lesionados para este compromiso, pero al no existir parte médico, no se descarta su recuperación. Se trata de Borja Bastón, Reinier y Stoichkov. Salvo el último, los otros no parece que apunten a titulares. Se espera un ambiente extraordinario para este partido. Las peñas han previsto una recepción al equipo ante de entrar en el Nuevo Los Cármenes, a partir de las 16,45 h.

rotaciones en el castellón

El Castellón llegará a Granada después de haber logrado la salvación matemática al haber conseguido sumar un punto en el último partido frente al Eldense y el conjunto valenciano está pensando ya en la planificación de la próxima campaña. Tanto es así, que se esperan rotaciones en el equipo que dirige el neerlandés Johan Plat. Pueden afecta incluso a la portería. El encuentro se plantea como una oportunidad para los futbolistas con menos minutos.

internacional sub-20

El jugador del Granada, Siren Diao, ha sido convocado por la selección de España sub-20, junto a otros veintiséis futbolistas, para una concentración que tendrá lugar la próxima semana. El combinado español realizará tres jornadas de entrenamientos en Alfaz del Pi (Alicante) entre los días 26 y 28 de mayo, con el fin de preparar el próximo Mundial de la categoría, que se celebrará del 27 de septiembre al 19 de octubre en Chile. Contrasta esta situación con su poca participación durante la temporada, donde ha sumado 147 minutos en liga y solo ha sido titular en una ocasión. Pese ha ello ha conseguido dos goles y un par de asistencias. El delantero internacional tiene doble nacionalidad, española y senegalesa, y cuenta con 20 años. Fue cedido por esta temporada desde el Atlanta de Italia.

un aliado en burgos

El Granada debe de estar muy pendiente de lo que haga el Almería en Miranda de Ebro. El equipo de Rubí tiene tres puntos más que el Granada y una derrota ante el conjunto burgalés, haría que los de Pacheta lo superaran en la clasificación, en caso de victoria ante el Castellón, puesto que tiene ganado el gol average. En la ciudad burgalesa se vive un gran ambiente. El ascenso del Mirandés permitiría a este club debutar en Primera División. No obstante, ya han obtenido un hito en su devenir, puesto que es la primera vez que están calificados matemáticamente para jugar los play off, para subir a la máxima categoría que sería el premio de consolación en este campaña. Una victoria ante el Almería le daría la clasificación virtual para el ascenso, a falta del partido de la última jornada que disputará ante el Cartagena, último clasificado y descendido desde hace varias semanas. Las entradas que había a la venta para el partido de este domingo en Anduva, se han agotado al poco de ponerse a la venta.