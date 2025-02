La sanción a Ricard lo mantendrá durante varios partidos sin jugar en el Granada CF y ya se conoce el alcance de la lesión de Jówiak

Ya se conoce la sanción que recibirá Ricard. El futbolista no podrá actuar en los dos próximos partidos. La decisión ha sido adoptada por el Comité de Disciplina Deportiva de la Federación, en virtud del artículo 52 y los hechos que se han tenido en cuenta han sido los siguientes: “por producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido, con multa accesoria”. El Granada podría recurrir al Comité de Apelación, aunque no será sencillo que se le rebaje esta sanción. Por tanto, no se podrá contar con el lateral para los encuentros frente al Zaragoza de este fin de semana y el próximo que se disputará ante el Córdoba.

Junto a la baja de Ricard, tampoco podrán actuar en el encuentro ante el conjunto aragonés Carlos Neva, Brau, Reinier y Józwiak, que están lesionados. Esta tarde se ha desvelado la incógnita sobre el estado del polaco, ausente en las últimas convocatorias. El futbolista padece pubalgia y se aplicará un tratamiento conservador.

