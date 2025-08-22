El resultado y la imagen del Granada CF en Eibar muestran una situación muy preocupante

El Granada pudo inscribir a los cuatro jugadores que tenían contrato en vigor, pero que no podían jugar debido al límite salarial. Las salidas de Lucas Boyé e Insúa facilitaron la operación poco antes del partido de este viernes. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para mejorar la imagen del equipo, que ha perdido en Ipurua ante un rival claramente superior y frente al cual ofreció una imagen poco convincente.

dominio del eibar

El encuentro comenzó con el dominio del Eibar y con muchas dificultades para el equipo de Pacheta, especialmente en defensa, por el lateral izquierdo. El centro del campo no generaba juego y la delantera se mostró inoperante. De esta manera, todo fueron facilidades para el rival, que consiguió su primer tanto cuando Martón (m. 22) se fue de su marcador dentro del área. A pesar de ello, el marcador se mantuvo 1-0 hasta el descanso.

el equipo de pacheta no racciona de manera convincente

En la segunda mitad, el Eibar aprovechó sus ocasiones y amplió la ventaja con goles de Arbilla (m.60) de cabeza, y Álvaro Rodríguez (m. 70), al contragolpe. El resultado pudo ser incluso más abultado, con ocasiones claras como la de Adu Ares. Además, el Granada se quedó con un jugador menos por la expulsión de Williams, que vio la segunda amarilla en el m. 59, justo antes de recibir estos dos tantos.

próximo partidos

Tras dos jornadas, el equipo rojiblanco aún no ha sumado ningún punto, ni ha ofrecido una buena imagen. Hasta el 30 de agosto hay margen para reforzar la plantilla. El próximo encuentro será el domingo 31 de este mes, a las 21:30 horas, cuando el Granada recibirá al Mirandés. La situación es preocupante, pero aún hay tiempo para revertirla.

ficha técnica

Eibar: Magunagoitia; Cubero, Marco Moreno, Arbilla (Sergio Álvarez, m. 72), Buta; Nolaskoain (Arambarri, m. 72), Aleix Garrido, José Corpas (Álvaro Rodríguez, m. 69), Magunazelaia (Adu Ares, m. 80), Jon Guruzeta; y Javi Martón (Javi Martínez, m. 68).

Granada: Luca Zidane; Óscar Naasei (Pau Casadesús, m. 46), Martin Hongla, Loïc Williams, Pere Haro; Manu Trigueros (Hormigo, m. 61), Sergio Ruiz (Alemañ, m. 83), Pablo Sáenz (Jorge Pascual, m. 46), Souleymane Faye, José Arnaiz (Dominique, m. 73); y Stoichkov.

Goles:

1-0, Martón (m. 22);

2-0, Arbilla (m. 60);

3-0, Álvaro Rodríguez (m. 70).

Árbitro: Carlos Muñiz (Comité de Aragón). Mostró tarjeta amarilla a José Corpas (Eibar), y a Óscar y Hormigo (Granada). Expulsó por doble amarilla a Williams (m. 59).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 2 de Segunda División, disputado en el Estadio Municipal de Ipurua.