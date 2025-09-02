La principal solución que en la actualidad tiene el problema en el que se encuentra el Granada CF

El Granada ha aprovechado las últimas horas del mercado invernal para tratar de mejorar su plantilla. Para ello, ha dado por finalizado el contrato con Weissman, lo que podría ocasionar algún problema en el futuro si el acuerdo no es aceptado por el delantero cuyo destino final puede ser el Maccabi Tel Aviv. Además, ha incorporado a un futbolista que fue operado del menisco en mayo y que había tenido dificultades físicas con anterioridad. Se trata de Álex Sola, un extremo derecho que también se adapta al lateral, procedente del Getafe, donde ha llegado a disputar doce minutos en esta liga. Tiene veintiséis años y se formó en las categorías inferiores de la Real Sociedad. Ha militado también en el Numancia y el Alavés. Ha llegado libre y ha firmado por una campaña. También ha incorporado a otro futbolista que es una auténtica incógnita, Luka Gagnidze, un centrocampista georgiano cedido por el Dinamo de Moscú. Tiene 22 años y el conjunto ruso lo incorporó a su disciplina hace cuatro años. Desde entonces, ha sido cedido a varios equipos, tanto rusos como uno polaco. Su último club ha sido el Samara de Rusia, donde ha tenido poco protagonismo.

todavía se puede fichar

Tras estos dos fichajes, no ha cundido el optimismo en torno al futuro del equipo, que da la sensación de tener como objetivo principal lograr la permanencia. Es cierto que todavía se pueden realizar fichajes, aunque deben llegar desvinculados de cualquier club. Está en la órbita del club Álvaro Aguado, a quien conoce Pacheta de su etapa en el Valladolid. Es un centrocampista que, en las dos últimas temporadas, ha jugado en el Español, donde la pasada campaña no fue protagonista. Tiene 29 años.

una solución

Probablemente, tal y como ha quedado configurada la plantilla, las esperanzas del equipo están cifradas en que existan en la categoría al menos cuatro plantillas de menor calidad y terminen la competición por debajo del Granada, evitando así el descenso y esperar un posible cambio de propiedad que plantee un nuevo proyecto.