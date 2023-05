Paco López no cree que el Granada CF ascienda en Anduva

El Granada solo podrá celebrar el ascenso en Miranda de Ebro ganando, pero para lograr este objetivo también de estar pendiente de otros partidos. Tras una victoria en Anduva, se podrían plantear 81 escenarios diferentes que se derivan de los marcadores del resto de los equipos implicados en la lucha por las dos primeras plazas: Levante, Las Palmas, Eibar y Alavés. En 41 de estas posibilidades el equipo de Paco López estaría matemáticamente clasificado para jugar la próxima temporada en Primera División. Incluso en algunas de ellas sería ya campeón. Sin embargo, que el técnico no cree que el equip consiga subir de categoría en tierras burgalesas.

Alineación

El capítulo de lesionados no ofrece ninguna novedad. Todos los jugadores están disponibles para este enfrentamiento, salvo los lesionados de larga duración: Rochina, Jorge Molina y Raúl Fernández. El probable once del Granada estaría integrado por: André Ferreira, Ricard, Ignasi Miquel, Miguel Rubio, Carlos Neva; Pol Lozano,Melendo, Petrovic, Callejón, Uzuni y Weissman. También pueden ser titulares Bodiger, Bryan o Víctor Díaz, aunque siempre puede haber sorpresas. El entrenador del Granada dice que ya tiene clara la alineación y lo posibles cambios y que ha dado orden de que no se transmita información desde el banquillo de los que sucede en otro campos.

Partidos de los rivales

La jornada se desarrollará con horario unificado (18,30 h.) en todos los encuentros decisivos. El Granada debe atender a lo que sucede en los siguientes encuentros: Cartagena - Las Palmas; Eibar - Sporting; Villarreal B - Levante y Alavés - Málaga. Todos estos equipos se juegan algo, salvo el Villarreal B. Además de los rojiblancos, Las Palmas también depende de sus propias posibilidades para conseguir el ascenso. Actualmente el Granada es líder con 69 puntos. Uno menos tiene Las Palmas, dos por debajo se sitúan Alavés y Eibar y y tres el Levante.

Viaje a Miranda de Ebro

La expedición del Granada se ha desplazado en un chjarter a Vitoria. Se espera la presencia de más de 1.500 aficionados rojiblancos en Anduva. La mayoría partirán esta noche a las 11 desde el Nuevo Los Cármenes, en los autobuses subvencionados por el club.