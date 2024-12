El Oviedo puede perder a un jugador muy importante para su partido frente al Granada CF

Fran Escribá ha confirmado que Lucas Boyé y Carlos Neva son las únicas bajas que tiene el Granada para el partido que disputa este sábado (21 h.) en el Carlos Tartiere. El delantero podría reaparecer la próxima semana, aunque en el caso de que no pueda hacerlo, habría que esperar al próximo año para verlo de nuevo en acción. No se quiere correr ningún riesgo con su recuperación. También el técnico ha dado a conocer que una de las opciones que se plantea es repetir en este encuentro el mismo que ganó al Racing de Santander y por tanto la alineación del Granada podría estar compuesta por Luca Zidane; Rubén, Willaims, Insua, Brau; Honga, Gonzalo Villar, Tsitaishvili, Rodelas; Reinier y Uzuni. No obstante, hay que tener en cuenta que el equipo rojiblanco volverá a jugar el martes 17 de diciembre, cuando recibe al Cartagena, y el sábado 21 de diciembre en el que jugará en el campo del Eibar, lo que puede aconsejar rotaciones.

La acumulación de partidos entre semana no es algo que preocupe al técnico. Ha dicho que preferiría más situaciones similares, si esto permitiera el no jugar durante las ventanas internacionales. El Granada llegará el domingo por la tarde de Oviedo y al día siguiente volverá al trabajo, con una sola sesión para preparar el partido ante el Cartagena. Por fortuna, la plantilla ofrece garantías para realizar rotaciones.

mercado invernal

El entrenador del Granada también ha aprovechado la comparecencia previa al partido, para hablar sobre el próximo mercado invernal. Ha sido diplomático, manifestándose contento con la plantilla, aunque ha reconocido contactos con la dirección deportiva en este capítulo. Fran Escribá ha indicado que es posible que algunos jugadores abandonen el club en esta ventana de fichajes, al contar con pocos minutos. En este sentido futbolistas como Ignasi Miquel o Corbeanu cumplen con los requisitos necesarios para marcharse y, en otros casos, su rendimiento también podría aconsejar buscarles otro equipo para lo que resta de temporada, como sucede con Weissman.

oviedo

En el Oviedo existe preocupación por el estado físico de su principal goleador. Alemano no ha entrenado durante toda la semana y aunque ha sido incluido en la lista de convocados, será duda hasta última hora. El número de componentes de esta convocatoria llevará a Calleja a efectuar un descarte. Es baja segura Seoane, lesionado en el último partido y uno de los hombre fundamental en el centro del campo del conjunto asturiano en el que milita Aarón Escandell. El guardameta apunta la titularidad ante su exequipo y está desarrollando una buena campaña. El conjunto asturiano, en el caso de que esté recuperado Alemao, podría presentar solo la novedad de Sibo por el lesionado Seoane y por tanto la alineación inicial podría estar compuesta por: Aarón, Lucas Ahijado, David Costas, Dani Calvo, Pomares, Viñas, Jaime Sibo, Colombatto, Santi Cazorla, Ilyas Chaira y Alemao. De no producirse esta circunstancia, incluso podría cambiar de dibujo. Un jugador fundamental en el esquema de juego asturiano es Santi Cazorla