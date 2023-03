Nuevo pliego de cesión de Los Cármenes y local para las peñas del Granada CF

Las peñas del Granada ya tiene un local oficial en el Estadio de los Cármenes. Se ubica en el antiguo local de la tienda del club. Es evidente que las relaciones del club con la sociedad granadina se están intensificando de manera positiva. Además, la presidenta,Sophia Yang, participó el pasado día 16 de marzo en las Jornadas de Intercambio sobre la Colaboración Económica y Comercial entre España y China.

El club vive momentos felices. Ocupar el segundo puesto de la clasificación, que da acceso al ascenso directo, disponer en su filas del pichichi de la categoría, Uzuni, o los records históricos que se han igualado y se puede superar, dibujan un panorama esperanzador, pero puede desmoronarse si el equipo no continúa en la senda lograda en los diez últimos encuentro, donde está dando una talla acorde con su presupuesto. El Domingo de Ramos visita El Molinon, estadio que históricamente no es propicio para la obtencion de buenos resultados, pero ahora llega Paco López y su plantilla que están desarrollando una campaña magnifica. En el equipo asturiano hay bajas importantes, que sobre todo afectan a la defensa. En el Granada no hay más bajas por lesión que las anunciadas durante la semana. Son Jorge Molina y Rochina, de larga duración, y Cabaco y Torrente, ambos centrales, que están en proceso de recuperación.

Dudas en el centro del campo

Las principales dudas del once afectan al centro del campo. Melendo no realizó un buen partido frente al Oviedo, pero es el único jugador con capacidad creativa. Además, otros medio campistas, como Perea o Meseguer, están llamando a la puerta de la titularidad y de manera insistente .

Pliego para la cesión de Los Cármenes

Hoy se ha aprobado el nuevo pliego de condiciones para la cesión del uso del Nuevo Estadio Los Cármenes. Lo ha hecho GEGSA, la empresa municipal responsable de la instalación. En lo fundamental, recoge los datos de los que ayer informamos. Existen dudas sobre si finalmente el Granada se presentará. En la ocasión anterior no lo hizo.