Movilización en sectores de la afición del Granada CF ante la complicada situación de la entidad

Los aficionados del Granada comienzan a movilizarse ante la situación por la que atraviesa el club. Un exdirectivo, Javier Páez, ha creado la Unión Granadinista. Manolo Martín, uno de los aficionados más significativos y que cuenta con dos medallas paralímpicas, apuesta por una manifestación. Mientras tanto, la Federación de Peñas (G-19) ha solicitado una reunión y se ha previsto su celebración al término del mercado de fichajes con la presencia del director general, Alfredo García, y el entrenador, Pacheta.

Traspaso de lucas boyé

En el club trabajan para buscar una solución a la dificultad para inscribir jugadores, debido al límite salarial. La salida de Lucas Boyé, al que todavía le quedan dos años de contrato con la entidad rojiblanca, es la opción más clara para aligerar el coste de la plantilla. El equipo que ha mostrado mayor interés por el delantero es el Alavés. Se están barajando distintas cifras para un posible traspaso, del que el Elche, su club de procedencia, recibiría el treinta por ciento de la cantidad que se pueda percibir, pues se reservó ese porcentaje de los derechos del jugador cuando lo vendió al Granada.

Aunque todo son especulaciones, el Granada podría al menos amortizar el traspaso que en su día pagó, que se sitúa en torno a los seis millones, y liberaría una ficha que puede situarse alrededor de los novecientos mil euros. Aunque es muy difícil hacer el cálculo, el club podría liberar unos dos millones de euros que le permitirían diligenciar las fichas de los cuatro jugadores firmados y que están a la espera de que se cumpla con el trámite. Incluso diligenciando estas cuatro fichas, da la sensación de que serían necesarias más incorporaciones para lograr un equipo competitivo. En teoría, el ascenso iba a ser el objetivo de esta temporada. La situación presente hace bastante compleja esta opción, aunque la evaluación final será al final del mercado invernal.

eibar - granada

La plantilla prepara el segundo partido de liga, que disputará en Ipurúa el viernes a las 19:30 ante el Eibar. Dos de los jugadores que sí tienen ficha y que son nuevas incorporaciones no pudieron actuar en el primer partido de liga, son el defensa Casadesús y el centrocampista Alemañ. Ambos podría jugar este encuentro. El primero estaba lesionado el día del partido frente al Deportivo y parece que ya está restablecido de su dolencia. Su participación en este partido puede ser clave ante la baja de Manu Lama por sanción. Pacheta podría devolver al centro de la defensa a Óscar y en la demarcación que ocupó ante el Deportivo, el lateral derecho, podría actuar el que fuera jugador del Andorra. La opción de contar con Insua en la zaga parece desdibujarse por el rendimiento ofrecido en los minutos disputados en el debut liguero y por las molestias físicas que puede arrastrar. Alemañ puede tener todavía dificultades de orden físico y su presencia en la segunda jornada de liga es en duda.

El rival del Granada tiene como objetivo el ascenso de categoría. Continúa en su banquillo Beñat San José. Ipurua es un estadio que estadísticamente no ha ofrecido buenos resultados para el los rojiblancos, aunque en su última visita cosechó un empate. Desde un punto de vista objetivo, el conjunto vasco es favorito para este encuentro. Sin embargo, las sorpresas están presentes en el mundo del fútbol.