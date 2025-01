Mensaje muy elocuente de despedida de Uzuni en redes sociales

Este es el mensaje difundido por Uzuni en las redes sociales con motivo de su marcha del Granada:

"Hoy me despido El momento llegó con lágrimas en los ojos.de vosotros tras tres años inolvidables. Gracias a mis compañeros, entrenadores, los utileros . La chicas de cocina . La gente que trabajan duro y no salen en televisión por compartir momentos de triunfos y derrotas que me marcaron para siempre.

Llegué en 2022, vivimos un descenso que me hizo más fuerte, y en 2023 alcancé mi mejor versión, logrando el Pichichi con 23 goles y el título de campeones. En 2024, aunque marqué 11 goles, no fue suficiente para salvar al equipo. Jugué lesionado con agujas cada partido y perdí Euro 2024 porque sentía el peso de vuestro apoyo y di todo por esta camiseta.

Hoy me toca tomar una decisión difícil por mi familia. Dejo este club con orgullo, siendo el máximo goleador extranjero de su historia (49 goles, 8 asistencias en 106 partidos). Nunca olvidaré vuestro apoyo, especialmente el de la Curva Sur.

Espero que esto sea un hasta luego y no un adiós definitivo. Hasta el momento que esta gente ya no esté en el club. Porque el Granada merece estar siempre en la Liga. Mi corazón siempre será rojiblanco.

Os quiero, mi Granada.

Siempre vuestro soldado,

Myrto Uzuni"