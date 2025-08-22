Lucas Boyé e Insua abandonan el Granada CF y abren la puerta a nuevas inscripciones

Lucas Boyé ya es jugador del Alavés e Insua ha rescindido su contrato con el Granada y está a punto de firmar por el Zaragoza. Esto ha permitido al club rojiblanco diligenciar las fichas de Hormigo, Fayé y Arnaiz. El traspaso del argentino podría haberse cifrado en 5,8 millones de euros, de los cuales el 30 % correspondería al Elche. En ambos casos, se liberan sus fichas. Durante el programa DEPORTES COPE GRANADA, cuyo audio acompaña esta información, hemos ido conociendo todos estos movimientos, que comenzaron a primera hora de la tarde. La única ficha pendiente de diligenciar es la de Pascual y esta operación podría concretarse durante la presente jornada.

allineación del granada

Esta nueva situación despeja, en cierto grado, la posible alineación del Granada esta tarde frente al Eibar. Para ello, partimos de las bajas de Insua y Diallo, lesionados, y de Manu Lama, sancionado. El once probable estaría compuesto por: Luca Zidane; Casadesús, Óscar, Williams, Hormigo; Trigueros, Hongla, Sergio Ruiz; Pablo, Rodelas y Weissman o Stoichkov. Las novedades serían los dos laterales, Hormigo, que ocuparía el puesto de Diallo, y Casadesús, que estaría en la demarcación que ocupó en la primera jornada Óscar, quien pasa al centro de la defensa, ante la baja de Manu Lama y la presencia como titular de Sergio Ruiz, lo que dejaría fuera del once a Stoichkov o Weissman . Esto supondría un dibujo táctico de 4-3-3. También es probable que actúen los nuevos jugadores inscritos.

eibar

Por su parte, el Eibar podría repetir alineación y jugar con los mismos futbolistas de la pasada temporada. Beñat San José cuenta con las bajas por lesión de Bautista, Madariaga y Jair. El ambiente en Ipurúa no se presume de gala, ya que muchos aficionados están de vacaciones, aunque se trata de un campo con un metro menos de largo que en Nuevo los Cármenes y tres menos de ancho, a lo que hay que sumar la cercanía entre la grada y el terreno de juego.