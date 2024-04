Los rojiblancos lo tienen claro: "Queda luchar por el escudo"

Gerard Gumbau, jugador del Granada CF, valoró positivamente el "merecido" punto que lograron en San Mamés frente al Athletic Club que les permite mantenerse vivos en la pelea por la permanencia.



"Es lo que nos queda, luchar por este escudo. El equipo es solidario, compite mucho y aunque la temporada no está siendo fácil estamos dando la cara", destacó el centrocampista en los micrófonos de Movistar +.



Gumbau añadió que el Granada mostró "muchísima personalidad" ante un rival "que aprieta mucho" y en "un campo que te somete". "Es un gozo jugar aquí, se respira fútbol desde que entras. Hemos dado ese pasito que buscábamos pero hasta ahora los resultados no nos salían", subrayó.



Por último, el catalán espera que "ojalá" le concedan el tanto de su equipo que llegó en un saque de esquina que estuvo a punto de ser gol olímpico, aunque tocó ligeramente Iñaki Williams.



"Es la típica jugada de meter el balón cerrado en dirección a la portería. Ojalá me lo cuenten a mí porque me vendría muy bien aunque lo importante es que el balón haya entrado", concluyó Gumbau.

El gol recibido por el Granada este viernes en el empate ante el Athletic Club en San Mamés (1-1) hace que el equipo haya recibido tantos en las dieciséis jornadas que ha disputado como visitante este curso en Primera División, lo que sucede por primera vez en su historia.



Es el peor bagaje del equipo andaluz en su periplo en la máxima categoría, ya que el anterior registro era las quince jornadas consecutivas que el Granada había encajado gol a domicilio en la temporada 2016-17.



El equipo que ahora dirige José Ramón Sandoval no ha sido capaz de dejar su portería a cero en ninguno de los dieciséis partidos disputados este curso lejos del Nuevo Los Cármenes, algo que nunca antes había ocurrido.



De hecho, el Granada sólo acumula dos metas a cero esta campaña y las dos llegaron como local en los partidos que ganó por 2-0 ante el Cádiz y el Alavés.



El Granada tendrá la oportunidad de mejorar esta estadística si es capaz de no recibir gol en alguno de los tres partidos que aún tiene jugar esta campaña como visitante a domicilio, en los campos del Rayo Vallecano, el Sevilla y el Girona.



El empate ante el Athletic Club ha colocado al Granada a diez puntos de la permanencia, aunque aún tiene que jugar esta jornada un Celta que marca el corte de la salvación.



El equipo, pese a sacar cuatro puntos en los dos últimos partidos con la victoria ante el Alavés y el empate frente al Athletic, tiene pie y medio en Segunda División y podría descender de forma matemática dentro de un par de jornadas.

Granada acogerá los Juegos Europeos Universitarios EUSA Games en 2030

El comité evaluador de los Juegos Europeos Universitarios EUSA Games ha decidido este sábado que Granada acogerá en 2030 esta competición bianual en la que participan cada año unos 4.500 deportistas y que serviría para conmemorar los cinco siglos de historia de su Universidad.



El comité evaluador, reunido en Aveiro (Portugal), ha designado a la ciudad y a la Universidad de Granada (UGR) como organizadores por la calidad de su proyecto.



A la cita en Portugal han acudido la alcaldesa de la Granada, Marifrán Carazo; el rector de la UGR, Pedro Mercado; y el director general del Consejo Superior de Deportes (CSD), Fernando Molinero, entre otros.



Tras una breve presentación y defensa de cada una de las tres candidaturas -Granada, Manisa (Turquía) y Split (Croacia)- , el comité ha hecho pública su decisión de otorgar la organización de los juegos a Granada.



Tanto el rector de la UGR como la alcaldesa han mostrado su "enorme satisfacción" por una elección que respalda a la ciudad y a la institución como un entorno preparado para organizar actividades de carácter internacional y de complejidad logística.



"Es una muestra de que hemos sabido transmitir nuestra capacidad de organización, de internacionalización y de defensa de los valores del deporte y de la universidad. Estamos muy contentos porque, además, será un acontecimiento que pondrá en marcha las actividades de conmemoración del quinto centenario de la Universidad de Granada", ha apuntado Mercado.



Por su parte, la alcaldesa de Granada ha felicitado a todo el equipo encargado de dar forma a esta candidatura y ha recalcado que será un evento relevante.



"Es una oportunidad única para mostrar una vez más al mundo la belleza y el espíritu deportivo y acogedor de nuestra capital. Estoy segura que este evento ayudará a la Universidad de Granada a fortalecer sus lazos con otras instituciones educativas y deportivas de toda Europa", ha añadido Carazo.



Los Juegos Europeos Universitarios EUSA Games serán organizados por la UGR, el Ayuntamiento y la Diputación de Granada y cuentan con el apoyo de la Junta y del Consejo Superior de Deportes.



Estos juegos se celebran cada dos años y están llamados a convertirse en un instrumento de difusión del quinto centenario de la institución universitaria y, en su caso, de la capitalidad cultural de la ciudad.



La cita comenzará el 14 de julio de 2030, exactamente un año antes de la celebración del quinto centenario de la UGR, constituida oficialmente el 14 de julio de 1531 a través de una cédula firmada ese día por el papa Clemente VII.



Granada se convertirá así en el destino de miles de deportistas universitarios, equipos técnicos, familiares o representantes institucionales, lo que permitirá transmitir al mundo la capacidad de la ciudad en materia de infraestructuras deportivas y tendrá un alto impacto económico.



En la última edición, celebrada en Lodz (Polonia) en 2022, el número de participantes fue de 4.459, procedentes de 417 universidades de 37 países.

