Jugadores importantes en el Granada CF pueden perderse el partido del lunes en Burgos

La situación en el Granada se está convirtiendo en extremadamente grave. Ayer caía derrotado en La Victoria por 3-2 ante el Real Jaén en el Trofeo del Olivo. Se puede calificar como un resultado que puede causar vergüenza, teniendo en cuenta que el equipo del Santo Reino milita en Segunda Federación y que jugó con suplentes. Es cierto que el equipo rojiblanco no expuso su equipo de gala, pero jugaron muchos futbolistas de la primera plantilla y esta circunstancia no resta gravedad al asunto.

Sobre dimitir y los ceses

El equipo de Pacheta tiene dos partidos seguidos fuera de casa. Primero este lunes (21 h.) en Burgos y después el domingo 28 de septiembre (21 h.) en Huesca. Las posibilidades de obtener resultados satisfactorios son compejas y el horizonte se presenta muy complicado. Es habitual que en momentos de estas características se barajen verbos como dimitir, pero lo cierto es que una decisión de este tipo conlleva pérdidas económicas que los protagonistas no están habitualmente dispuestos a asumir. Es entonces cuando surgen otros verbos todavía más crudos como ceses.

Tres posibles bajas en El Plantío

Lo peor de este compromiso amistoso no fue el resultado, que tiene un valor relativo al tratarse de un partido amistoso. Tampoco lo es la imagen ofrecida. Probablemente, lo más negativo fue la lesión del centrocampista georgiano Gadnidze, que en los pocos minutos que ha podido jugar ha mostrado un nivel que podría hacer albergar una mejora en la calidad de una plantilla que parece no ser la idónea para afrontar la competición con garantías. Su dolencia podría ser un esguince de tobillo. A esta previsible baja se unen las dudas de Boludini y Álex Sola, también por problemas físicos.

BURGOS

En el Burgos es duda el delantero Íñigo Córdoba, y son baja otros dos delanteros, Iván Chapela y Víctor Mollejo, y el centrocampista Marcelo Expósito. Todos están afectados por lesiones. El conjunto castellano está atravesando un buen momento e incluso existe euforia después de vencer en El Molinón. Existen dudas en torno al número de aficionados en las gradas, ya que el encuentro se disputará un día laborable y en un horario que para muchos puede suponer una dificultad. No obstante, se confía en que al menos estén cubiertas ocho mil localidades de las doce mil, aproximadamente, de las que dispone este recinto.

situación económica