Jesús Vallejo se enfrentará al Granada CF con dos dosis extras de motivación

Jesús Vallejo llegará este domingo al enfrentamiento con el Granada, en el que militó durante varias temporadas, con dos dosis extras de motivación. El Albacete venció ayer al Celta en la Copa del Rey. El exjugador rojiblanco tuvo un especial protagonismo. Cuando su equipo iba perdiendo por uno a dos, consiguió igualar el encuentro con un tanto de cabeza. En los penaltis, los manchegos lograron pasar de ronda. A esta situación especial se une el hecho de que enfrente tendrá a un equipo que lo tuvo en su plantilla y esto siempre supone un aliciente añadido.

navidad rojiblanca

El Granada ha iniciado su campaña de Navidad, . Este jueves ha realizado una visita al Hospital Materno Infantil. Han participado en esta actividad los jugadores del primer equipo masculino Alemañ, Sergio Ruiz, Trigueros, Manu Lama, Pablo Sáenz, Triguero, Souleyman y Fayé, junto al entrenador Pacheta, las jugadoras del equipo femenino Laura Pérez, Lauri Requena y Adrea Gómez, también acompañadas por su entrenadora, Irene Ferreras; y los del Recreativo Ángel y María Marín, igualmente junto a su técnico Luis Bueno.

Además, con motivo de la Navidad, el club anuncia su presencia en la Feria de la Juventud y la Infancia, instalará buzones para que los niños depositen las cartas dirigidas a los Reyes Magos, se celebrará el día 5 de enero un entrenamiento a puertas abiertas, sobre el que ya hemos informado en COPE y esa misma jornada el Granada volverá a participar con una carroza en la Cabalgata de Reyes.