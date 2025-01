Inquietud en el Granada CF por la situación de Uzuni

La situación de Uzuni, el goleador del Granada y segundo clasificado en la tabla del pichichi de la Segunda, es una incógnita de cara a su participación en el partido que este viernes (20.30 h.) disputará su equipo en el Nuevo Los Cármenes ante el Burgos. El futbolista no jugó el encuentro de Copa frente al Getafe por problemas físicos y desde entones no ha entrenado con el grupo. Las ultimas noticias se refieren a problemas estomacales. La posibilidad de que esté ausente en el próximo encuentro, reduce de forma notable las opciones del conjunto rojiblanco para obtener la victoria. Esta circunstancia coincide con la negociación de su ampliación de contrato. El actual lo une al club hasta junio de 2026 y su cláusula es de 12,5 millones. La posibilidad de que otro equipo esté interesado en sus servicios, es un factor preocupante y puede contribuir a crear una situación complicada.

hongla será baja

El Granada afronta el primer partido de liga de este año fuera de la zona de ascenso. Dos puntos lo separan una plaza de play off y cinco del ascenso directo. Además, en este partido será baja Hongla por acumulación de amonestaciones. Es otro de los futbolistas fundamentales en el esquema de juego de Fran Escribá. Hoy ha trabajado al margen de la plantilla.

carlos neva entrena con el grupo

La buena noticia en el entrenamiento de hoy ha sido la vuelta al trabajo grupo del Carlos Neva. No será tarea fácil para el lateral recuperar la titularidad. La labor de Brau en la banda izquierda está siendo muy positiva y todo hace indicar que tendrá que esperar alguna contingencia para volver a formar parte del once. No obstante, todavía es pronto para que pueda disputar algunos minutos, pues no parece el momento idóneo para el alta competitiva. Tampoco podrán participar en este partido Rodelas y Siren Diao, lesionados, y hoy también ha habido jugadores que no han trabajado con el resto de sus compañeros, aunque no se teme por su participación en el encuentro frente al Burgos. Se trata de Brau, Insua y Corbeanu. En el caso del francés, su salida del club podría ser inmiente.

mercado invernal: pejiño

En el capítulo de fichajes, al complicarse la opción del delantero del Athletic de Bilbao, Nico Serrano, actualmente el objetivo puede ser Pejiño, extremo de Las Palmas que pudiera llegar al Granada en el mercado invernal. También se ha especulado con su marcha al Cádiz, aunque por el momento el equipo granadino está mejor posicionado. Las referencias son las de un extremo zurdo, que juega en las dos bandas, rápido, aunque su fuerte no es el gol. Lo cierto es que es muy difícil encontrar en el mercado jugadores accesibles con capacidad goleadora.