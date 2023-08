El Granada, que esta noche se enfrenta al Rayo, hace oficial la desvinculación de Samu

El Granada juega esta noche (21,30 h.) en el Nuevo Estadio de los Cármenes ante el Rayo Vallecano. La novedad más significativa con respecto a la primera jornada es la ausencia de Samu. Mediante un comunicado el club ha informado que el delantero ha rescindiddo unilateralmente su contrato. El canterano ha pasado a formar parte de la disciplina de Atlético de Madrid, después de haber pagado la clausula de seis millones. Jugará esta temporada en otro equipo, pero no podrá ser el Granada al impedirlo la reglamentación. Tiene varios equipos interesados en incorporarlo a su plantilla. El que ahora mismo tiene más opciones es el Sevilla.

Bajas y convocatoria

Paco López no podrá contar para este partido con Vallejo, ni tampoco con Torrente, ambos lesionados, lo que deja el eje de la defensa en cuadro. Parece que desde el club hay consignas para que no actué Weissman al que se le continúa buscando equipo. Tampoco el técnico da la sensación de mostrar mucho interés en su concurso. De hecho, el israelí no figura en la convocatoria integrada por los siguientes futbolistas:

Porteros: Raúl Fernández, André Ferreira y Adri López.

Defensas, Manafá, Miguel Rubio, Ricard, Ignasi Miquiel, Carlos Neva, Víctor Díaz y Miki Bosch.

Centrocampistas: Soro, Petrovic, Sergio Ruiz, Melendo, Perez, Gumbau y Gonzalo Villar.

Delanteros: Callejón, Puertas, Uzuni, Famara y Bryan.

Alineaciones

El probable once del Granada estaría integrado por André Ferreira; Ricard, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Carlos Neva; Melendo, Gonzalo Villar, Sergio Ruiz; Callejón, Bryan y Uzuni. También tienen opciones para disputar el encuentro Puertas y Gumbau. La ausencia de Samu debilita las opciones atacantes del equipo rojiblanco y el club trabaja en nuevas incorporaciones para tratar de solucionar las carencias del equipo.

En el Rayo Vallecano no hay bajas y Francisco podría repetir el mismo once que ls supuso la victoria en la primera jornada de la competición (0-2) ante el Almería. El once estaría integrado por Dimitrievski, Pacha Espino, Aridane, Lejeune, Balliu, Óscar Valentín, Unai López, Trejo, Isi, Álvaro García y Nteka. A priori, el club madrileño ha construído hasta la fecha un equipo más compeitivo que el Granada, pero el factor campo debe jugar a favor de Paco López.