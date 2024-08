El Granada CF logra la primera victoria de la temporada

Guillermo Abascal ha sumado sus tres primeros puntos como entrenador del Granada, después de la victoria ante el Racing Ferrol en A Malata. La poca eficacia del rival y el acierto de cara al gol de Ricard han permitido este resultado que, por el momento, evita que surjan urgencias en torno al equipo, aunque su juego todavía presenta bastantes puntos oscuros, fundamentalmente en defensa. El técnico decidió que Uzuni no fuera titular y situó a Trigueros pegado a una banda, lo que dificultaba la creación de juego que puede desarrollar el centrocampista. No obstante, la mayoría de las ocasiones claras las ha creado el equipo rojiblanco.

Problemas en defensa

En el primer período, el Racing Ferrol dominó gran parte del encuentro. El Granada, que tuvo algunas oportunidades con Weissman y Boyé como protagonistas, aunque pasó muchos apuros en defensa, uno especialmente grave cuando Miguel Rubio no recogió con solvencia un pase de Hongla. Ninguno de los dos equipos ofreció un juego brillante.

Gol de Ricard

Tras el descanso, el dominio fue alterno y LucaZidane evitó que se adelantara en el marcador el conjunto gallego, al detener un remate de cabeza de Luis Perea. Después Lucas Boyé estuvo a punto de anotar, también de cabeza. Cuando parecía que el partido iba a acabar en empate y sin goles, Pablo ofreció un pase a Ricard (m. 81) desde la línea de fondo y el defensor consiguió el único tanto del encuentro.

Este marcador favorable no puede ocultar que el Granada tiene varias asignaturas pendientes. Sus delanteros todavía no han conseguido hacer gol y en defensa se pasan demasiados apuros. Falta definir el papel de Trigueros como creador de juego del equipo, que ,además, por momentos no consigue imponerse a rivales teóricamente inferiores.

Próximo partido

El próximo partido será el viernes, 30 de agosto (19 h.).El Granada recibirá al Huesca en el Nuevo Los Cármenes. El conjunto aragonés suma dos victorias en estas jornadas iniciales de liga. A priori, este encuentro es el más complicado que los que ha disputado el conjunto de Guillermo Abascal hasta la fecha.

Ficha técnica

Racing Ferrol: Jesús Ruiz; Aitor Buñuel, Puric, Naldo, Brais Martínez (Moi Delgado, m. 67); Josep Señé, Manzanara, Luis Perea (Álex López, m. 64); Chiki (Manu Vallejo, m. 64), Dorrio y Álvaro Giménez (Jauregi, m. 64).

Granada : Luca; Ricard, Miguel Rubio, Insua, Carlos Neva; Tsitaishvili (Uzuni, m. 71), Hongla, Sergio Ruiz (Gonzalo Villar, m. 60), Trigueros (Ignasi Miquel, m. 86); Lucas Boyé (Rubén Sánchez, m. 86) y Weissman Pablo, m. 71).

Gol: 0-1, min.81: Ricard.

Árbitro: Andrés Fuentes Molina (Comité de Valencia). Mostró tarjeta Amarilla a Naldo (m. 82) y Moi Delgado (m. 90) del Racing Ferrol, y a Sergio Ruiz (min.32), Villar (min.78) y del Granada.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda jornada de Segunda División, disputado en el estadio de A Malata. Asistieron 7.397 espectadores.