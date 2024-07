El Granada CF comienza la pretemporada con dos ausencias significativas

Esta mañana han pasado los reconocimientos médicos los jugadores de la actual plantilla del Granada en la Ciudad Deportiva. En este mismo escenario comenzarán a trabajar esta tarde a las órdenes de nuevo entrenador, Guillermo Abascal. Será su debut en el futbol profesional español. El club ha apostado esta temporada por un técnico que carece de experiencia como director de un equipo de estas características, en lo que coincide con quien ha sido sido principal mentor para este nuevo empleo, Matteo Togonozzi, quien llegó al club rojiblanco la pasada temporada en circunstancias parecidas y no pudo evitar el descenso de categoría.

Los ausentes

Dos futbolistas de la primera plantilla no estarán presentes en estos primeros días de trabajo. Se trata de Uzuni, quien ha obtenido del club un permiso de un par de días más que el resto de sus compañeros, para lo que se ha valorado el trabajo desarrollado para su recuperación de las dificultades que presentaba en el tendón de Aquiles. El otro ausente, que igualmente dispondrá de unos días extras de descanso, es Lucas Zidane. En el caso del guardameta se ha valorado la participación en el play off de ascenso que ha disputado con el Eibar y en el que el conjunto vasco no ha logrado subir de categoría. Para completar la plantilla y facilitar la labor, el grupo de trabajo se ha completado con varios futbolistas del filial, que el pasado año también perdió la categoría. La ilusión de estos jugadores del Recreativo es llamar la atención de Abascal para que puedan formar parte de la primera plantilla.

Plantilla

La plantilla dispone actualmente de la siguiente composición:

Porteros. Marc Martínez y Lucas Zidane.

Defensas: Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Carlos Neva, Pablo Insúa y Ricard.

Centrocampistas: Hongla, Gonzalo Villar, Sergio Ruiz, Melendo.

Delanteros. Lucas Boyé, Uzuni, Józwiak, Courbeanu, Arezo, Weissman y Famara.

El equipo solo se ha completado, hasta la fecha, con un par de fichajes: Lucas ZidaneyPablo Insúa. En los proxima días se deben de ir incorporando más futbolistas. También es posible que varios de los jugadores se marchen finalmente a otros clubes. Para ello podrían estudiarse cesiones, atender a posibles traspasos o negociar distintas bajas. Algunos componentes de la plantilla podrian tener ofertas para marchase a otros clubes. Son Uzuni, Sergio Ruiz, Gonzalo Villar y Lucas Boyé. Igualmente, se especula con la posbilidad de que otros ofutbolistas abandonen el club, en este caso, por no entrar en los planes par la próxima campaña. Se trata Weissman, Famara y Arezo.

Todas estas incógnitas se irád espejando en los próximos días. El debut del Granada en la liga de Segunda División tendrá lugar el próximo jueves 15 de agoso. Ese día recibirá en el Nuevo Los Cármenes al Albacete.





