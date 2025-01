El Granada CF recupera la ilusión de su afición

Un equipo de fútbol no debe depender de un futbolista. La arquitectura el Granada esta temporada, lo hacía estar demasiado vinculado a los éxitos de Uzuni, pero con la marcha de su goleador se deben de emprender otros caminos que al menos, no destruyan de manera prematura la ilusión por lograr el ascenso. La victoria el Sporting de Gijón (3-1) ha mostrado que existen otras sendas para alcanzar el éxito. Es cierto que el rival no fue de los más complicados de la categoría, pero el desarrollo del partido ha mostrado una senda que puede ser de utilidad para el futuro.

penalti repetido

El Granada comenzó generando ocasiones, como las de Williams o Weissman, frente a un rival que daba la sensación de estar cómo con el empate. Debutaba Abde Rebbach que mostró velocidad por la banda izquierda y un coraje importante. La jugada clave llegó cuando Lucas Boyé fue objeto de penalti por parte de Róber Pier. El argentino falló su primer lanzamiento, pero tuvo que repetirse después de que el portero se adelantara y esta vez acertó (m. 29). Luego llegó otra ocasión para Weissman y el Granada era el equipo que más peligro creaba.

un gol de antología

Comenzó el segundo período con una presión alta de los jugadores de Fran Escribá que mandaron dos balones al palo, después de los disparos de Tsitaishvili y Lucas Boyé. La jugaba más espectacular del partido fue un gol de Hongla (m. 67), arrancando desde la izquierda, adentrándose en el área y ejecutando un lanzamiento impecable. El balón por la escuadra. Poco después debutó Stoichkov y tuvo una ocasión clarísima para aumentar la venta de su equipo en el marcador. Surgió cierta inquietud cuando, con el auxilio del VAR, el árbitro señaló un penalti de Brau sobre Dubasin que transformó Otero (m. 83). La tranquilidad llegó con un tanto de cabeza de Manu Lama (m. 90), que había salido por Insúa que estaba mareado y estará en observación. Otro jugador que se retiró con problemas físicos fue Reinier. Su lesión, pendiente de las pruebas diagnosticas, puede tener carácter muscular

próximo partido

El próximo partido del Granada es en teoría ante un rial asequible. El viernes (2,30 h.) jugará en el campo del Eldense. En este tipo de escenarios se deben de alcanzar la victoria, sin olvidar la igualdad y complejidad de la categoría.

ficha técnica

Granada: Luca Zidane; Rubén, Insua (Manu Lama, m. 82), Wiliams, Brau; Hongla, Sergio Ruiz, Tsitaishvili (Gonzalo Villar, m. 86), Rebbach (Reinier, m. 66) (Trigueros, m. 92); Weissman (Stoichkov, m. 66) y Lucas Boyé (Siren Diao, m. 92).

Sporting de Gijón: Yáñez; Rosas, Róber Pier (Nacho Martín, m. 57), Diego, Pablo García; Olaetxea (Caicedo, m.90), Gelabert, Nacho Méndez (Dotor, m. 90); Dubasin, Queipo (Campu, m. 68), Juan Otero (Mbemba, m.90).

Goles: 1-0, (m. 29) Lucas Boyé, de penalti; 2-0, (m. 67) Hongla; 2-1, (m. 83) Otero, de penalti; 3-1, (m. 90) Manu Lama.

Árbitro: Carlos Muñiz Muñoz (Comité Aragonés). Mostró trajeta amarilla a los visitante Róber Pier (m. 25) y Gelabert (m. 87).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 24 de Segunda División disputado en el Nuevo Los Cármenes. Asistieron 15.450 espectadores. Los jugadores del Granada saltaron al terreno de juego con una camiseta conmemorativa para felicitar el nuevo año chino y antes del inicio se guardó un minuto de silencio en memoria de Juan Pérez Arango, ex presidente del Sporting de Gijón recientemente fallecido.