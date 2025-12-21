El Granada CF pasará la Navidad en una situación complicada

El Granada continúa abonado al empate. La victoria está resultando esta temporada una situación inusual y los motivos parecen dibujarse cada vez con más claridad. El equipo tiene muy poco gol y su banquillo le impide en muchas ocasiones que durante el segundo período pueda rendir de la manera adecuada. Pacheta suele repetir alineación, salvo por circunstancias de fuerza mayor, como la presencia hoy de Astralaga, ante la baja de Luca Zidane, que se ha marchado con su selección, y el resultado también se reitera: reparto de puntos. En esta ocasión la igualada ha sido a un gol y ante un equipo que se dibuja como rival para conseguir la salvación.

Fayé asiste y Arnaiz marca

Fayé revolucionó al Granada en los primeros compases del partido. Dio una asistencia que Pascual cabeceó y el balón dio en el palo. La segunda vez que asistió a un compañero, entregó el balón a Arnaiz (m. 5), que sí acertó a marcar. El juego resultaba convincente e incluso Arnaiz volvió a mostrar su peligro. Fue con un disparo desde fuera del área y, otra vez, apareció la madera. Bien es cierto que también sucedió con un disparo de Bernabéu, cuando se acercaba el descanso.

Penalti en contra

Durante el segundo tiempo, el equipo no rindió al mismo nivel y la jugada clave se produjo con un penalti señalado a Diallo que se encargó de materializar Jefté (m. 73). La jugada pudo ser discutida. Según las tomas, daba la sensación de ser pena máxima o no. El Albacete había revolucionado su alineación con cuatro cambios en el descanso y el Granada también recurrió a lo mismo durante el segundo período, pero el único que mostró algún peligro fue Rodelas.

Próximo partido

De esta manera, el Granada ha despedido el año con un nuevo empate que no le permite abandonar la zona complicada de la clasificación. Ahora llega el mercado invernal, pero es una ventana de fichajes que no suele ser fácil y, además, el equipo no anda sobrado de capacidad inversora en jugadores. El próximo partido no será sencillo. El 3 de enero (16.15 h.) jugará en el campo del Almería.

Ficha técnica

Granada: Astralaga; Óscar (Casadesús, m. 81), Manu Lama, Williams, Diallo; Rubén Alcaraz, Alemañ (Trigueros, m. 84), Álex Sola, Fayé (Rodelas, m. 81); José Arnaiz (Sergio Ruiz, m. 69) y Pascual (Bouldini, m. 81).

Albacete: Mariño; Fran Gámez (Lorenzo, m. 46), Vallejo, Javi Moreno, Carlos Neva (Morci, m. 46), Bernabéu (Jogo, m. 82); Pacheco, Riki (Jefté, m. 46), Lazo (Javier Villar, m. 46); Agus Medina y Antonio Puertas.

Goles: 1-0, (m. 6) José Arnaiz. 1-1, (m. 73) Jefté, de penalti.

Árbitro: Germán Cid (Comité de Castilla y León). Mostró tarjeta amarilla a los locales Álex Sola (m. 44), Óscar (m. 52) y Astralaga (m. 70) y a los visitantes Jefté (m. 52), Javi Moreno (m. 52) y Jogo (m. 95).

Incidencias: Partido de la jornada 19 de Segunda División disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes. Asistieron 6.465 espectadores, entre los que había un centenar de aficionados del Albacete.