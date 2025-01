El Granada CF ofrece una buena imagen ante un rival de Primera División

El Granada ha sido eliminado de la Copa del Rey por un equipo de Primera División, el Getafe, que pese a militar en una categoría superior, no mostró un fortaleza mucho mayor que la del conjunto rojiblanco. Desde 2020 el Nuevo Los Cármenes no acogía un partido de esta competición y la respuesta del público ha vuelto a ser, como es habitual en liga, extraordinaria, ronzándose el lleno. Las claves de la derrota (0-1) han podido estar en la dependencia de la plantilla, en cuanto al gol se refiere, de Uzuni, que no pudo participar en este enfrentamiento por lesión y un enésimo error en defensa. Esta última problemática se viene arrastrando desde hace tres temporadas, contando la presente.

una delantera de circunstancias

Fran Escribá situó en el eje defensivo a Manu Lama. Mientras estuvo sobre el terreno de juego, la zaga no mostraba su tradicional endeblez, y las bajas le obligaron a alinear una delantera de circunstancias con Reinier y Weissman, que por lo general tienen muchas dificultades para marcar, como ha sucedido hoy.

pitos a milla y prórroga

El público reaccionó desde el principio con pitos cada vez que Luis Milla tenía la pelota, posiblemente como muestra de su desagrado por la forma en la terminó su última temporada en el club y el Getafe parecía en los primeros minutos que iba a dominar el partido, pero poco a poco el encuentro se fue equilibrando. Weissman vio como le anulaban un gol por fuera de juego, que pudo ser discutible. El israelí llegó a marcar otro tanto, pero en esta ocasión su posición antirreglamentaria parecía más clara. También tuvo su oportunidad Reinier, pero no la aprovechó y probablemente el balón más peligro fue el disparo al palo de Juan Iglesias faltando pocos minutos para el final.

borja iglesias desequilibra el marcador

El partido parecía abocado a la prórroga y así sucedió. Los dos equipos tenían muchas dificultades para hacer gol. En el caso del Granada, la falta de Uzuni complicaba sus opciones de victoria. Y en esa prórroga reapareció, después de un largo período de inactividad, Borja Mayoral (m. 93), quien con la colaboración no deseada de la defensa rojiblanca, convirtió el único tanto del partido, al rematar desde el interior del área con poca oposición.

reacción ieficaz

La reacción del Granada estuvo marcada por la casta, pero también de ineficacia. Reinier desaprovechó una ocasión clara y esto terminó por condenar al Granada que tuvo en enfrente un rival que daba la sensación de que intentaba de trabar el final del encuentro con faltas y pérdidas de tiempo.

La Copa del Rey ya es historia para el Granada y el equipo solo tendrá que concertarse en la liga. El club debe intentar aprovechar la ventana invernal de fichajes para limar las dificultades que tiene la plantilla e intentar lograr el ascenso. No será tarea fácil, pero parte de una situación que le permite albergar esperanzas de subir de categoría.

próximo partido

El próximo partid será el viernes 10 de enero (20,30) en el Nuevo Los Cármenes. Ese día recibirá al Burgos que no es, a priori, uno de los equipos más destacados de la competición, aunque no hay que olvidar que la Segunda División es una liga muy igualada y con grandes exigencias.

ficha técnica

Granada: Mariño; Rubén (Corbeanu, m. 101), Manu Lama (Insua, m. 78), Williams, Brau; Hongla (Sergio Ruiz, m. 101), Trigueros (Gonzalo Villar, m. 71), Tsitaishvili (Ricard, m. 71), Pablo (Józwiak, m.88); Reinier y Weissman.

Getafe: Letacek; Iglesias, Djene (Alderete, m.97), Domingos Duarte, Diego Rico; Luis Milla, Arambarri (Argüelles, m.109), Coba (Yellu, m.109), Álex Sola (Aleñá, m.62); Uche (Borja Mayoral, m.80) y Álvaro Rodríguez (Bertug, m.62).

Gol: 0-1, (m. 93) Borja Mayoral.

Árbitro: José Mría Sánchez Martínez (Comité de Murcia). Mostró tarjeta amarilla Rubén (m. 6), Williams (m. 31), Gonzalo Villar (m. 111), Reinier (m. 117) y Ricard (m. 122) del Granada y a Diego Rico (m. 42), Coba (m. 80), Argüelles (m. 114), Yellu (m. 117) y Letacek (m. 118) del Getafe.

Incidencias: Partido de de dieciseisavos de final de la Copa del Rey disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes. Asistieron 16.616 espectadores.