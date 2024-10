El Granada CF ya conoce su rival en la Copa del Rey

Hoy se ha celebrado el sorteo de la Copa del Rey. El Granada ha quedado emparejado con el C. D. Cortes de Navarra, conjunto de Tercera División con mayor antigüedad que el conjunto rojiblanco, pues se fundó en 1927. El año pasado logró su mejor clasificación histórica, quedando subcampeón de esta categoría, lo que le ha permitido disputar esta competición. En la presente temporada no está obteniendo, hasta la fecha, resultandos tan satisfactorios. Actualmente, ocupa la 15ª posición en liga y solo ha ganado un partido. El encuentro se podía disputar el martes 29, miércoles 30 o jueves 31 de este mes de octubre, pero el calendario de liga del Granada y la normativa de la competición solo permiten que se juegue el miércoles 30 de octubre. La eliminatoria, a un solo encuentro, se jugará en el Estadio San Francisco Javier, con capacidad para 1.500 espectadores y césped artificial. El Granada no debe de tener dificultades para superar esta eliminatoria, aunque debe evitar el error que supuso el año pasado por alineación indebida que conllevó su eliminación en Copa del Rey.

liga

La Copa será una aventura interesante, pero lo trascendente es la liga y el Granada juega este domingo ante el Córdoba, a la búsqueda de la primera victoria como local esta temporada. Miguel Rubio ya entrena con el grupo y ahora es duda, por su estado físico, Ignasi Miquel. Todo hace indicar que los dos deben de estar a disposición del técnico, que tendrá que componer un once sin los internacionales Tsitaishvili, Hongla y Uzuni. No obstante, el fondo de armario del Granada es lo suficientemente valioso, como para no tener ningún tipo de excusa y superar al rival.

PORTERÍA

Una de las decisiones más complejas que debe adoptar en este partido el entrenador del Granada es la titularidad en la portería. Diego Mariño se ha ganado un puesto en el once y esto significará que Luca Zidane, que se firmó como teórico titular, ya recuperado de su lesión, deberá observar el encuentro desde el banquillo. El guardameta puede pasar en unos meses de ser importante en Primera a suplente en Segunda.