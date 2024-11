El Granada CF ya conoce su próximo rival en Copa del Rey

El Real Zaragoza será el rival al que se enfrente al Granada en la segunda ronda de la Copa del Rey. El conjunto aragonés es uno de los equipos más complicados que le podían haber correspondido a los rojiblancos. El sorteo, realizado de forma condicionada, para que los equipos de inferior categoría se enfrentaran a los de superior, agotó los equipos de Primera Federación antes de que llegar el turno del conjunto de Fran Escribá. La eliminatoria se disputará en La Romareda y aunque se podría haber jugado el martes,3, el miércoles 4 o el jueves 5 de diciembre, queda excluida la última fecha por la situación del calendario.

Este partido se incluye en una de las fases más complicadas de la competición para los rojiblanco. El Granada llegará a Zaragoza después de jugar ante el Almería y el sábado siguiente disputará el partido que lo enfrentará al actual líder, el Racing de Santander.

recuperación de efectivo

La plantilla rojiblanca continúa sumando efectivos para el partido de este sábado en los Juegos del Mediterráneo, ahora denominado U.D. Almería Stadium. Como se esperaba, ya entrenan con normalidad Sergio Ruiz, Rubén y Lucas Boyé. Todavía no lo hace Ignasi Miquel y Hongla no ha participado en el trabajo grupal, aunque no ha trascendido el motivo.

almería

El partido frente al Almería será muy complicado para los dos clubs. El rival del Granada es uno delos equipos más poderosos de la categoría y además se encuentra en una dinámica muy positiva. Este martes ha disputado el encuentro que tenía atrasado, por cuestiones meteorológicas, frente al Córdoba y lo ha vencido con comodidad (4-0). Volvió a marcar el pichichi y exjugador del Granada, Luis Suárez. Fue el autor del primer tanto y otro jugador con pasado rojiblanco, Pozo, inauguró el marcador. También milita en la plantilla almeriense otro futbolista con pasado granadinista: Maximiano. Este último resultado le ha servido al equipo entrenado por Rubí para situarse en la segundo en la clasificación, ocupando posición de ascenso directo. Solo lo supera en la tabla el Racing de Santander y es el equipo máximo goleador de la categoría con treinta y un tantos.