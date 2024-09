El Granada CF muy cerca del peligro

Los cinco entrenamientos que ha podido dirigir Fran Escribá no han sido suficientes para solucionar algunos de los graves problemas que tiene el juego del Granada. Especialmente significativo es el asunto de los goles que recibe a balón parado. Este tipo de situaciones no se pueden arreglar de forma rápida y en ello debe incidir el técnico valenciano para intentar que su equipo sume la victoria en el próximo partido que se disputará este sábado (16,15 h.) frente al Mirandés. El conjunto burgalés están en zona de promoción de ascenso y en su terreno de juego todavía no ha perdido ningún partido. Ha ganado todos los encuentros como local, salvo cuando empató frente al Zaragoza. En el último partido venció por un solo gol al Huesca. Destaca que solo ha encajado dos goles. Su portero es el exrojiblanco Raúl Fernández.

un punto lo separa de la zona de descenso

El Granada ocupa una situación sorprendente en la clasificación. Está a un solo punto del descenso que marca ahora mismo otro conjunto recién descendido el Almería. Tampoco le van bien las cosas al Cádiz, que igualmente militaba el año pasado el Primera División y que ayer sumaba otra derrota, en este caso ante Eldense. El comienzo de la competición no está siendo sencillo para estos clubes, que por su presupuesto están llamados a conseguir mejores resultados.

lesionados

Durante esta semana habrá que estar atentos a los lesionados del Granada. Luca Zidane, Insua, Carlos Neva, Lucas Boyé y Manu Lama no pudieron viajar a Burgos por problemas físicos. Entre los futbolistas que tienen opciones de volver a estar a disposición del entrenador se encuentran Lucas Boyé y Manu Lama, aunque sobre el defensor hay menos información. Lo que parece evidente es que hay jugadores que están llamados aun mayor protagonismo, como Trigueros.