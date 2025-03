El Granada CF acumula problemas con la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social, además de los deportivos

Fran Escribá continúa preparando el partido de sábado frente al Oviedo. No entrenan con el grupo Luca Zidane, Brau, Jozwiak, Insua y Reinier y por tanto apuntan ser baja para este encuentro. El rival del Granada llega en el peor momento de esta temporada. Ha conseguido un punto de los últimos nueve posibles. Consideran que dispone de la mejor plantilla de la última década, pero los resultados no están acompañando, aunque por el momento está en la zona de play off de ascenso.

la seguridad social y el granada femenino

La Inspección de Trabajo de la Seguridad Social de Granada, ha concluido que se han vulnerado los derechos de las jugadoras del Granada femenino. A esta situación se llega después de la denuncia del sindicado Futpro, que defiende los derechos de las futbolistas españolas.

Según Futpro la denuncia se basó en tres aspectos: incumplimiento de convenio, con respecto a la retribución mínima pactada tras la una huelga y que el club intentó corregir en junio de 2024. El segundo se refiere a la imposición de la deducción del uno por ciento del salario bruto para la fundación del club y el tercero la renuncia a la indemnización por extinción de contrato que se Impuso mediante una cláusula.

El Granada, ante esta situación, indica que no tiene constancia de ninguna denuncia de trabajadores del club con respecto a este asunto y que recurrirá la sentencia.