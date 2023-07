El Granada arranca la pretemporada con tres despedidas

El delantero Jorge Molina y el medio ofensivo Rubén Rochina no seguirán en el Granada CF tras no recibir oferta de renovación de un club que dejan mientras se recuperan de sendas graves lesiones de rodilla sufridas la pasada campaña.



Jorge Molina, que con 41 años es uno de los jugadores más longevos del balompié nacional, ha manifestado su intención de seguir en activo como profesional pese a estar en pleno proceso de recuperación, lo mismo que ocurre con Rochina, de 32 años, aunque ambos tendrán que hacerlo fuera de Granada.



“El Granada CF y Jorge Molina separan sus caminos después de tres temporadas”, anunció este lunes por la noche el club rojiblanco, que calificó al atacante como “un referente dentro y fuera del campo” desde que llegó a la entidad en 2020.



En sus dos primeras campañas con el Granada, en las que destacó la clasificación a cuartos de final de la Liga Europa en 2021, fue el máximo anotador del equipo, con quince y doce goles, respectivamente.



Además, entre otros logros, con el Granada logró convertirse en el jugador más veterano en marcar un gol en la Liga Europa y en el futbolista más veterano en marcar un triplete en la historia de Primera División gracias a sus tres tantos al Mallorca en diciembre de 2021.



Jorge Molina, que era uno de los capitanes del Granada, se marcha del club tras haber disputado un total de 115 partidos oficiales en los que ha marcado 31 goles.



El Granada quiso agradecer a Jorge Molina “su trabajo y actitud a lo largo de estos tres años” y le deseó “la mayor de las suertes en su futuro profesional y personal”.



Rochina, por su parte, ha estado dos temporadas en la que ha sido su segunda etapa en el club, marcadas por sus numerosos problemas físicos que le han impedido rendir a mayor nivel.



Como en el caso de Jorge Molina, el medio ofensivo acabó este 30 de junio su compromiso con el Granada y no recibió oferta de renovación por parte de la entidad.



Uniendo sus dos campañas anteriores, entre 2014 y 2016, Rochina deja el Granada tras jugar 77 partidos en los que marcó nueve goles.



El club quiso agradecer en una nota al futbolista valenciano “su compromiso y actitud durante sus dos etapas” y le deseó “la mayor de las suertes en su futuro”