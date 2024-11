La gran duda del Granada CF para el partido en Almería está en el modelo de defensa

Como había informado COPE y ha confirmado Fran Escribá, el equipo rojiblanco solo tendrá tres bajas para el partido que disputa este sábado (16,15 h.) en Almería. Se trata de Carlos Neva, Marc Martínez e Ignasi Miquel. El probable once inicial es difícil de adivinar, puesto que entrenador del Granada suele adaptar sus alineaciones al rival. El hecho mas significativo puede ser la vuelta tras lesión de Williams al eje de la defensa. También se espera la titularidad de los internacionales, que solo tuvieron una actuación parcial en el último encuentro, al no haber podido entrenar en la mayoría de las sesiones. Otro aspecto novedoso puede ser la reaparición de Lucas Boyé, que igualmente ha superado sus problemas físicos.

posible defensa de tres centrales

La alineación inicial mas probable sería el siguiente: Mariño; Ricard, Williams, Miguel Rubio, Brau; Hongla, Sergio Ruiz o Gonzalo Villar, Tsitaishvili, Rodelas; Boyé y Uzuni. Pero existe la posibilidad de utilizar una defensa con tres centrales, lo que sumaría a Oscar al once y la variación correspondiente a acumular hombre en la retaguardia. Esto podría afectar a la titularidad de Rodelas, que está condicionada, según mas manifestado Fran Escribá, a las característica del partido.

Los aficionados del Granada estarán presentes en Almería pero hubiera podido acudir en mayor número en el caso de que hubieran dispuesto demás localidades.

almería

En la U.D. Almería, solo uno de los tres exgranadinistas que tiene en su plantilla, Luis Suárez, apunta a la titularidad, por lo que no serían del once Maximiano y Pozo. En su último partido se lesionó y será baja Baba, uno de los hombre fundamentales del centro del campo y el colombiano Luis Suárez es el pichichi de la categoría con once tantos. La alineación más probable estaría compuesta por Fernando; Marc Pubill, Chumil, Edgar, Alex Centelles; Dion Lopy, Gui Guedes, Sergio Arribas, Nico; Baptistao y Luis Suárez.