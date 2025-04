Fran Escribá tendrá un dilema importante este próximo domingo para componer la alineación del Granada CF

El próximo partido del Granada será el domingo (14 h.) en el Carlos Belmonte de. En éste encuentro el equipo rojiblanco volverá a jugarse sus opciones de ascenso. A falta de ocho jornadas, lo separan dos puntos de los play off. El conjunto manchego ha cumplido sobradamente con su objetivo para esta temporada. Era la permanencia. Es verdad que tiene opciones matemáticas de meterse en play off de ascenso, pero lo tiene muy complicado. Eso puede suponer cierta relajación lo que puede ser tan beneficiosa, como perjudicial. En el Albacete militan dos ex del Granada. Se trata de Pablo Sanz, que se ha convertido en un jugador muy importante en el esquema de juego de su equipo, con 4 goles y 3 asistencias en 31 partidos, aunque no podrá jugar contra el conjunto de Fran Escribá, puesto que está cedido por el Granada, con una cláusula que se lo impide, y Pepe Sánchez, defensa, central.

escribá recupera a dos jugadores importantes

El Granada recupera para este partido a Sergio Ruiz y Manu Lama. Ambos han cumplido su partido de sanción y son dos hombres importantísimos en el esquema de juego de Fran Escribá, lo que supondrá que el técnico tenga dificultades para componer un once, puesto que la actuación del los futbolistas rojiblancos fue, en general, convincente en el último partido. Esto habla de potencial de la plantilla que ha comenzado hoy ha preparar este partido de forma ininterrumpida hasta el próximo sábado.

elclub subvenciona el desplazamiento de los abonados a albacete

Se espera la presencia masiva de abonados rojiblancos en Albacete. El club ha recibido 460 entradas que venderá al precio de 20 euros y financiará gratuitamente el desplazamiento en autobús, en aquellos casos en los que adquieran una entrada. Estas localidades se deben repartir en atención a una serie de porcentajes que benefician a las peñas pertenecientes a Aficiones Unidas y otros colectivos. Habrá otro porcentaje que se ponga en venta on line, mañana martes 8 de abril a partir de las 10 h. y ese mismo día en las taquillas del Estadio Nuevo Los Cármenes a partir de las 12 h., con un máximo cuatro entradas por personas, siempre que acredite que son todos abonados. Estas entradas son nominativas a intransferibles. En los próximo días el club dará a conocer la fecha de salida y regreso de los autobuses, así como el lugar de partida.

el málaga el día de la cruz

El partido que el Granada disputará frente al Málaga en La Rosaleda será el próximo 3 de mayo (18,30 h.), Día de la Cruz.