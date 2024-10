Fran Escribá recupera efectivos para el Granada CF – Tenerife

El próximo partido del Granada tiene todos los condicionantes para ser calificado como un encuentro trampa. El equipo rojiblanco, que desde la llegada de Fran Escribá a su banquillo está en alza, se enfrenta al último clasificado, el Tenerife. Sin embargo, los profesionales del fútbol ya conocen los riesgos que tienen este tipo de compromisos y el propio Granada ha sufrido en varias ocasiones las consecuencias de jugar ante rivales que en principio son cómodos, pero que terminan complicándose, máxime en una categoría tan difícil como la Segunda División. El partido se disputará el sábado (18,30 h.) en el Nuevo Estadio de los Cármenes.

vuelve ignasi miquel

La plantilla granadinista ha comenzado hoy a preparar este encuentro y lo ha hecho con la presencia de todos sus jugadores, salvo dos de los internacionales, Hongla y Tsitaishvili, que todavía no han concluido los compromisos con sus selecciones, y de Carlos Neva, que continúa convaleciente de su operación. Por tanto Ignasi Miquel se ha unido al grupo y también lo ha hecho Uzuni, que tuvo que abandonar su participación con la selección de Albania, debido a una sobrecarga, pero que no impedirá su concurso en el encuentro ante el equipo canario. El delantero apunta a la titularidad. Casi con toda seguridad sustituirá a Weissman, mientras que la otra opción muy probable será el retorno al once inicial de Hongla, dejando fuera de la alineación a Corbeanu. El resto delos que comiencen el partido ante el Tenerife pueden ser los mismos futbolistas que este fin de semana lograron la primera victoria como local de esta temporada.

retorno de los internacionales

Durante la semana se espera la incorporación de Hongla y Tsitaishvili. El camerunés jugó los últimos minutos del encuentro que Camerún venció este lunes (0-1) ante Kenia. En el otro partido disputado el viernes ante el mismo rival, fue titular hasta el m. 78 e incluso marcó uno de los goles de su equipo que terminó venciendo por 4-1. Tsitaishvili vendrá con menos minutos. Salió ayer en el m. 81 en el encuentro que su selección perdió (0-1) ante Albania.