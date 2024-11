Fran Escribá tiene en la plantilla del Granada CF la solución a los problemas de su equipo

La derrota del Granada ante el Zaragoza ha vuelto a insistir en los dos principales problemas del equipo. Una defensa que encaja demasiados goles y una delantera donde el único que habitualmente está operativo es Uzuni. Fran Escrivá debe buscarle solución a esta dos situaciones.

soluciones para la defensa

En el caso de la defensa, el técnico dispone de suficientes efectivos para evitar alinear un eje integrado por Miguel Rubio e Ignasi Miquel, que ya vienen mostrando dificultades desde hace varias temporadas su nivel de efectividad. En la del ascenso con Paco López ya se ponía en tela de juicio su idoneidad para un club como el rojibanco, en la del descenso tuvieron un protagonismo no deseado y en la presente no están obteniendo el éxito que cabría esperar. Especialmente preocupante es el caso de Ignasi Miquel, porque en el caso de Miguel Rubio, su rendimiento ha sido mejor cuando ha estado acompañado de un central con solvencia. Cabe esperar la recuperación de Williams, además, el técnico también dispone ahora de un joven procedente del Recreativo, Óscar, que ha acreditado cualidades, y otros centrales como Manu Lama e Insua. Opciones para buscar una mejoría no le faltan.

alternativas en la delantera

El asunto de la delantera, tendría menos importancia en el caso de que no se encajaran tantos goles, pero el Granada no puede supeditar de una manera tan exagerada su capacidad goleadora al acierto de un sol hombre: Uzuni. Es cierto que Weissman no parece el futbolista por el que se pagó un traspaso al Valladolid y Lucas Boyé no dispone entre sus características del acierto en la meta contraria. Jugadores como Reinier o Siren Diao están llamados a conseguir un mayor protagonismo y también se puede buscar algún talento en el filial.

lesionados

De otra parte, esta semana habrá que estar atentos a las lesiones de Gonzalo Villar y Sergio Ruiz. El primero tuvo molestias en el calentamiento y no jugó en La Romareda. El segundo parece que se hizo daño en una rodilla. De hecho, tras la caída en la que se produjo esta circunstancia, no pudo continuar sobre el terreno de juego. Habrá que tener también confianza en la recuperación de Williams, que puede ser un elemento para mejorar al equipo en defensa.

solidaridad con valencia

El Granada desea ayudara mitigar las dificultades por la que atraviesan en Valencia. El club “a través de su Fundación, y en colaboración con la Grada de Animación y algunos proveedores oficiales y patrocinadores de la entidad, organiza una recogida solidaria de ropa, alimentos no perecederos y material de primera necesidad destinada a los damnificados por la DANA que ha azotado el territorio de Valencia.

Los materiales que se más se necesitan son: ropa de abrigo, mantas, alimentos no perecederos, leche en polvo para bebés, pañales y calzado.

El punto de recogida se situará en el Portón Norte del Estadio Nuevo Los Cármenes (junto a la tienda oficial) y estará habilitado de lunes a viernes en horario de 10.00 a 14.00 horas y de lunes a jueves también por las tardes, de 16.00 a 18.00 horas. Voluntarios de la Grada de Animación, junto a trabajadores del Club, atenderán a todos aquellos que quieran hacer su aportación.

Asimismo, estos voluntarios estarán en los accesos al estadio el próximo sábado 9 de noviembre, desde una hora y media antes del inicio del partido ante el CD Eldense (18.30 horas), para recoger aquellos materiales con los que la afición granadinista quiera contribuir.

Una vez recogidos y clasificados los materiales, los proveedores y patrocinadores aportarán camiones y furgones de forma gratuita para transportarlo todo a Valencia”.