Fran Escribá comienza a definir su once inicial para el Granada CF

El nuevo entrenador del Granada, Fran Escribá, debe cambiar de forma sustancial el juego de su equipo, puesto que, hasta la fecha, los resultados, con alguna excepción, no habían sido los deseados. Tradicionalmente aplica un 4-4-2 y esto en una plantilla como la rojiblanca, donde abundan jugadores del medio del campo y de calidad, puede parecer los mas oportuno. Las principales dificultades las debe de tener la hora de decidir los defensas. La lesión de Carlos Neva lo descarta para el domingo e Ignasi Miquel, Manu Lama e Insua también están con problemas físicos, aunque en el caso del primero es probable que pueda recuperarlo para este encuentro. En cuanto a los delanteros, Uzuni tendrá un lugar seguro y quien lo acompañe en la punta no es una decisión sencilla, porque Lucas Boyé, del que Escribá extrajo su mejor versión en el Elche, también está con dificultadores físicas y no se conoce si llegará y en las condiciones que lo haría, para el partido en El Plantío.

portería y defensa

Parece que una de las novedades que puede presentar el equipo en el debut de Fran Escribá estará en la portería. La lesión de Luca Zidane y las últimas actuaciones de Marc Martínez, apuntan a que Diego Mariño, llegado libre después del cierre de mercado, podría convertirse en titular. En el lateral derecho, Ricard parece no tener competencia, aunque Rubén Sánchez ha actuado de forma oportuna cuando ha sido requerido. En el izquierdo el sustituto natural de Carlos Neva es Brau, pero carece de experiencia en la categoría y podría optar por situar a un lateral derecho a pierna cambiada. En el eje defensivo se abandonará, salvo sorpresa, la defensa de tres. El central más regular está siendo Miguel Rubio. Su pareja podría ser Insúa, pero tiene dificultades en la rodilla, Manu Lama o Ignasi Miquel, aunque también están lesionados y la opción de Williams parece la más probable.

medio campo y delantera

Se disipan las dudas para el centro del campo. Trigueros, Gonzalo Villar, Sergio Ruiz y Hongla deben ser los ocupantes de la medular. En ataque los futbolistas más en forma son Uzuni y Tsitaishvili.

confianza y tranquilidad

El técnico ha manifestado durante su presentación que la confianza y la tranquilidad quiere que sean las características fundamental de su trabajo en el Granada, club con el que reconoció que hubo contactos para su contratación hace unos años, a través de su representante. Ha indicado que hubiera preferido comenzar jugando los dos primeros partidos en casa, pero el calendario ha querido que sean en Burgos y Miranda de Ebro.

objetivo: el ascenso

Escribá no ha tenido problemas en reconocer que el objetivo es el ascenso, pero ha recordado que esto debe de consumarse en mayo y lo importantes es llegar al recta final de la competición bien posicionados.