Un fenómeno bastante complejo de entender en el Granada CF

Continúa siendo un fenómeno complejo de entender la ausencia de Oscar en la alineación del partido que el Granada disputó ante el Zaragoza el pasado fin de semana y la presencia en su lugar de Ignasi Miquel. Al margen de las consideraciones que se puedan realizar sobre la calidad de ambos centrales, las rotaciones provocadas por la Copa, hicieron que Ignasi Miquel disputara los noventa minutos del encuentro ante el Cortes de Navarra, jugado el miércoles anterior y todo apuntaba a que el futbolista del Recreativo iba a ser el titular en el partido de La Romareda. Fue una sorpresa que esto no sucediera y adquirió mayor relieve después de la actuación de Ignasi Miquel, que tuvo aspectos mejorables. Óscar había realizado un buen encuentro en su debut y este último partido, de manera aparentemente sorprende, lo vio desde e banquillo.

posibles explicaciones

Esta circunstancia se presta a todo tipo de especulaciones. Pudo existir alguna dificultad física que mermara las condiciones de Óscar. También pudo ocurrir que el técnico valorara la experiencia de Ignasi Miquel, pero en ese caso es difícil entender la alineación de la Copa. Incluso, es posible alguna opción más en torno a alguna situación interna. Óscar tiene contrato en vigor por el Granada durante esta temporada y la próxima, pero se desconoce la clausula de rescisión y si no fuera muy elevada, podría ponerlo en el foco de atención de equipos de mayor envergadura económica, por lo que sería conveniente su alteración. El caso Samu Omorion, al que fue descubrió el club como un delantero destacado y fue fichado por el Atlético de Madrid, pagando una clausula bastante asequible, todavía planea como una situación extraña en el club.

este sábado se pueden despejar algunas dudas

Se podrían despejar algunas de estas incógnitas cuando se conozca el once que el Granada enfrente al Eldense el próximo sábado. La pareja de centrales que actúe en esta ocasión, puede ser diferente a la que jugó ante el Zaragoza. Lo cierto es que es una zona muy sensible desde hace varas temporadas. Además de Óscar, Manu Lama e Insúa, también son candidatos a una alteración en el eje defensivo del equipo, que llegará a este partido con siete bajas. No podrán jugar por lesión Marc Martínez, Williams, Carlos Neva, Gonzalo Villar y Sergio Ruiz, y por sanción Rubén y Jozwiak. Siempre puede haber alguna recuperación de última hora, pero parece poco probable.