La falta del gol impide la victoria del Granada CF ante el Cadiz CF

El Granada ha generado numerosas ocasiones en el partido que lo ha enfrentado al Cádiz, pero no ha materializado ninguna. La ausencia de Uzuni en el once inicial, que por problemas físicos solo disputó los últimos minutos del partido, volvió a poner de manifiesto la importancia del albanés, máxime cuando en esta ocasión, el resto de sus compañeros no aprovecharon sus oportunidades. Fran Escribá tampoco permitió que jugaran, salvo los minutos finales, los otros dos internacionales, Hongla y Tsitaishvili, en atención a que no había sumado los entrenamientos necesarios durante la semana y convirtió en titular a Rodelas, que fue el mejor jugador del partido. También fue la primera titularidad de Siren Diao, pero esta vez no estuvo tan acertado como en los minutos que había jugado con anterioridad, donde se había erigido en goleador.

ocasiones desaprovechadas

El partido comenzó sin un dominador claro, pero finalmente el Granada se hizo con el control del encuentro y Ricard, Rodelas y Weissman tuvieron las ocasiones más claras de marcar, aunque en los minutos finales del equipo de Paco López apretó y también se pudo adelantar en el marcador por medición de Martos y Ocampo.

balón al palo

En el segundo período, el equipo rojiblanco salió volcado sobre la meta contraria, pero sin efectividad. De nuevo Rodelas estuvo a punto de marcar, como también le sucedió a Reinier y a Diao. La jugada clave del partido la protagonizó Miguel Rubio, al evitar de cabeza que el Cádiz marcara. La salida de Tsitaishvili supuso un nuevo empuje para el Granada y el georgiano incluso estrelló un balón en el palo. El equipo visitante trataba de que se jugara poco y finalmente dio por bueno el empate.

lectura positiva

Al margen del resultado, el encuentro tiene varias lecturas positivas: el gran partido de Rodelas y la capacidad para dejar la portería a cero. Además, sumar siempre es importante, pero esta temporada el Nuevo Los Cármenes no está siendo el fortín que podría conducir al Granada al ascenso. También es positivo que Insua, quien se marchó del terreno de juego con problemas físicos, solo sufrió un mareo que parece no va a tener consecuencias.

próximo partidos

Los próximos partidos del Granada serán ante rivales bastante incómodos. Primero el próximo sábado 30 de diciembre (16,15 h.) el equipo rojiblanco visitará al Almería y después recibirá al líder de la competición: el Racing de Santander. Son encuentros comprometidos, en los que no será sencilla la victoria.

ficha técnica

Granada: Mariño; Ricard, Rubio, Insua (Óscar, m. 63), Brau; Sergio Ruiz, Gonzalo Villar (Hongla, m. 76), Rodelas (Pablo Sáenz, m. 85), Reinier (Uzuni, m. 63); Weissman y Siren Diao (Tsitaishvili, m. 63).

Cádiz: David Gil; Fali, Kovacevic, Víctor Chust, Matos; Fede San Emeterio (Álex Fernández, m. 83), Escalante, Brian Ocampo (Ontiveros m. 77), Ontiveros (Iván Alejo, m. 71); Roger (Chris Ramos, m. 77) y Carlos Fernández (Rubén Sobrino, m. 83) del Cádiz.

Árbitro: Arcediano Monescillo (Comité de Castilla La Mancha). Mostró cartulina amarilla Reinier (m. 45), Rubio (m. 45), Brau (m. 76) y Hongla (m. 94) del Granada y Ontiveros (m. 45), Fede San Emeterio (m. 66) y Fali (m. 90).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 16 de Segunda División disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes. Asistieron 17.704 espectadores. Antes del comienzo del encuentro Uzuni recibió una camiseta enmarcada con motivo de sus 100 partidos con el Granada y se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la violencia contra la mujeres, con motivo del Día Internacional para Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres que se celebrará el próximo 25 de noviembre.