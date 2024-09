El experimento del Granada CF no funciona y puede llegar un nuevo fichaje

Matteo Tognozzi, director deportivo del Granada, optó esta temporada por efectuar un experimento en la confección de la plantilla. Tomó la decisión de poner al frente del equipo a Guillermo Abascal, un técnico sin experiencia en el fútbol profesional español. No es la primera vez que adopta una decisión similar. La pasada temporada decidió sustituir a Paco López por Cacique Medina, pero en el caso del uruguayo sí había actuado, aunque futbolista, en el fútbol español. Finamente fue una decisión fallida, puesto que tuvo que ser relevado por Sandoval.

Hasta el momento este experimento no ha ofrecido el rendimiento esperado, puesto que luego de la disputa de cuatro encuentros, solo ha sumado una victoria y un empate. En casa el equipo rojiblanco todavía no ha ganado ningún partido, a pesar de que ha disputado tres encuentros como local. Esta situación no obedece a las expectativas levantadas por la plantilla, que en opinión generalizada está calificado como una de las mejores de la competición, además de ser una de las más caras. Las miradas se dirigen por tanto al banquillo y el partido de este domingo en el Martínez Valero ante el Elche, puede ser decisivo para el futuro del entrenador. El conjunto iliciatano está en una situación todavía más complicada que la del del Granada, habiendo sumado tan solo tres puntos en una victoria. Este fin de semana ha caído de forma contundente (3-0) ante el Zaragoza, actual líder de la competición.

lesionados y fichaje

El Granada está pendiente de la evolución de los jugadores lesionados. Luca Zinade, se perdió el último encuentro, debido a una lesión sobre la que por el momento se desconocen más datos. En cualquier caso, parece que está próximo a concretarse un nuevo fichaje, que seria precisamente un guardameta. Se trata de de Diego Mariño que actualmente está sin equipo, lo que le permitiría firmar por el Granada, pese a que ya se cerró el mercado. Tiene treinta y cuatro años y la temporada pasada militó en el Almería, donde tuvo poco protagonismo. Anteriormente ha jugó en equipos como el Villarreal, Valladolid, Levante y Sporting.

También habrá que estar atentos durante la semana a la evolución de Williams que tuvo que abandonar el terreno de juego, con dificultades relacionadas con un golpe que recibió durante el partido frente al Deportivo, aunque parece que su recuperación puede ser inmediata. En el Elche hay una baja segura, se trata del extremo Osca Plano que fue expulsado en Zaragoza.